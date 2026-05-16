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全球股市肅殺！法人促選股不選市 嚴控持股水位

聯合報／ 記者陳儷方／台北報導
全球股市氣氛肅殺，台股周五下跌579點，收在41172點。法人建議投資者應選股不選市，並嚴控持股水位。 圖／本報系資料照片 曾吉松
全球股市氣氛肅殺，台股周五下跌579點，收在41172點。法人建議投資者應選股不選市，並嚴控持股水位。 圖／本報系資料照片 曾吉松

台北股市周五開高走低翻黑，終場下跌五七九點、收在四萬一一七二點，不只台股急殺，亞股也全面開高走低，南韓股市跌勢尤為嚴重，就連美股昨晚九點半一開盤，也以重挫逾四百點開出，全球股市一片肅殺之氣。市場原先期待五二○行情有望為台股再添一股新動能，法人建議操作宜選股不選市，投資人須嚴控持股水位。

台股昨日盤中最高來到四萬二四○八點，刷新盤中天價紀錄，但獲利了結賣壓出籠將指數快速壓回平盤以下，並一路下挫直至收盤，最低下探四萬一○一六點，終場僅跌五七九點，但指數高低震盪區間達一三九一點。

主要亞股也都是相同走勢，同為開高走低急殺，其中，南韓股市跌勢最重，早盤雖勇闖八千點大關並觸及新高，但指數隨即下殺，以七四三九點作收，重挫百分之六點一二。接棒開盤的歐股，包括英國、德國、法國、荷蘭等主要股市均為開低走低格局。

台新投顧副總黃文清指出，台股四月以來到五月十五日，指數已漲一萬點，漲幅巨大，累積的賣壓隨著上市櫃公司獲利公布完畢，這一波利多行情暫告一個段落。安聯台灣大壩基金經理人蕭惠中也指出，台股四月漲幅驚人，下旬開始，個股間的震盪明顯加劇，短期將進入混亂籌碼沉澱。

黃文清表示，近期股市呈現一個特色，即先前漲幅過大、有法說利多或公布數字略不如預期的股票，股價表現相對疲弱，顯示市場對基本面和數字的要求更高；相反地，部分資金轉向落後補漲、尚未大幅上漲的股票，即使基本面誘因不大，只要稍有催化，股價表現亦佳，這些現象暗示著此波漲勢可能已進入尾聲。

亞股 台股 美股

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