上市櫃財報五大天王 出列

上市櫃公司公布第1季財報，今年首季的獲利王、現金王、EPS（每股純益）王、績效王、毛利率王出列。台積電（2330）同擁獲利王、現金王，緯穎蟬聯EPS王，績效王由創見奪魁，毛利率王由力旺拿下。

台積電第1季大賺5,724.7億元，每股稅後純益22.08元，同寫新猷。持續擴廠同時，台積電約當現金達3兆元，登上現金王。

觀察首季稅後純益前五名，除台積電，接下來是鴻海、南亞科、聯發科、廣達，包含與AI相關的伺服器、記憶體與ASIC領域，顯見台廠仍是大型雲端供應商（CSP）持續提高資本支出受惠者。

緯穎也是這波AI浪潮勝出者，第1季以每股稅後純益75.95元再登上EPS王。緯穎除在ASIC伺服器具競爭優勢，近來更因代理AI興起，帶動CPU伺服器需求，雙邊受惠，也獲外資調高目標價。

AI需求引發記憶體結構性缺貨，傳統規格記憶體供不應求，在工控市場剛性需求帶動下，創見以營業利益率71.8%奪下績效王。創見毛利率也達76.3%，主因自動化與生產效能優勢，以及長期累積的低成本結構。

力旺為全球嵌入式非揮發性記憶體IP領導廠，主要收入來源包括授權金與權利金，毛利率達100%，摘下毛利率王桂冠。由於權利金收入隨代工價格上漲持續受惠，加上管理成效不錯，使得力旺營業利益率也來到60.5%高水平。