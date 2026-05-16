台股大怒神！42K得而復失 專家指這四個原因摜壓

俄烏軍事衝突再起，市場避險情緒增溫，帶動美債殖利率、美元指數彈升，台股昨（15）日在日、韓股市領跌下，開高上漲656點至42,408點歷史新高後，獲利賣壓大舉湧現，指數下殺翻黑，終場跌579點收41,172點，成交量擴至1.3兆元。

台股昨日高低相差1,391點，失守5、10日線，但跌幅僅1.3%，相較韓股一度跌到熔斷、終場大跌7.5%及日股跌幅2.3%，相對有撐。統計大盤周線再度紅翻黑，跌431點或1.04%，周成交量續創新高達6.5兆元。

外資近日期現貨操作動向

綜合群益投顧董事長蔡明彥、兆豐投顧董事長李秀利、第一金投顧董事長黃詣庭等看法，台股昨日上演大怒神走勢，主要有四大原因，首先是俄羅斯對烏克蘭發動戰後最大規模空襲，帶動10年期美債殖利率突破4.5%，美元指數彈升至99以上。

其次，原本於川習會前進場押寶的市場買盤，基於會議結果了無新意，開始獲利了結。第三，台股本波反彈以來，最高漲幅超過三成，與季線乖離率達18%以上，醞釀修正壓力。最後，短線當沖盛行，過熱盤勢及籌碼凌亂，一有風吹草動容易引發多殺多走勢。

展望後市，法人認為，AI需求持續強勁，隨大型雲端服務供應商（CSP）上修資本支出，台股相關AI供應鏈獲利上修潮未歇，台股具基本面底氣，適度拉回修正反而有利中長多續航，建議逢低分批布局AI績優股。

三大法人昨日同步賣超367.3億元，其中外資調節104.2億元。外資在台指期留倉淨空單減105口，降至50,963口。投信單日賣超13.6億元，終止連17買；自營商賣超249.4億元，連四賣、累計賣超771.3億元；八大公股行庫逢低承接68.2億元。盤面千金股少兩檔波若威（3163）、雙鴻，縮至48千金。