快訊

川普：不希望有人走向獨立 台不要期待美無條件軍事支持

聽新聞
0:00 / 0:00

台股大怒神！42K得而復失 專家指這四個原因摜壓

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北報導
台股昨（15）日跌579點收41,172點，成交量擴至1.3兆元。 聯合報系資料照
台股昨（15）日跌579點收41,172點，成交量擴至1.3兆元。 聯合報系資料照

俄烏軍事衝突再起，市場避險情緒增溫，帶動美債殖利率、美元指數彈升，台股昨（15）日在日、韓股市領跌下，開高上漲656點至42,408點歷史新高後，獲利賣壓大舉湧現，指數下殺翻黑，終場跌579點收41,172點，成交量擴至1.3兆元。

台股昨日高低相差1,391點，失守5、10日線，但跌幅僅1.3%，相較韓股一度跌到熔斷、終場大跌7.5%及日股跌幅2.3%，相對有撐。統計大盤周線再度紅翻黑，跌431點或1.04%，周成交量續創新高達6.5兆元。

外資近日期現貨操作動向
外資近日期現貨操作動向

綜合群益投顧董事長蔡明彥、兆豐投顧董事長李秀利、第一金投顧董事長黃詣庭等看法，台股昨日上演大怒神走勢，主要有四大原因，首先是俄羅斯對烏克蘭發動戰後最大規模空襲，帶動10年期美債殖利率突破4.5%，美元指數彈升至99以上。

其次，原本於川習會前進場押寶的市場買盤，基於會議結果了無新意，開始獲利了結。第三，台股本波反彈以來，最高漲幅超過三成，與季線乖離率達18%以上，醞釀修正壓力。最後，短線當沖盛行，過熱盤勢及籌碼凌亂，一有風吹草動容易引發多殺多走勢。

展望後市，法人認為，AI需求持續強勁，隨大型雲端服務供應商（CSP）上修資本支出，台股相關AI供應鏈獲利上修潮未歇，台股具基本面底氣，適度拉回修正反而有利中長多續航，建議逢低分批布局AI績優股。

三大法人昨日同步賣超367.3億元，其中外資調節104.2億元。外資在台指期留倉淨空單減105口，降至50,963口。投信單日賣超13.6億元，終止連17買；自營商賣超249.4億元，連四賣、累計賣超771.3億元；八大公股行庫逢低承接68.2億元。盤面千金股少兩檔波若威（3163）、雙鴻，縮至48千金。

台股 美元指數 蔡明彥

延伸閱讀

台積發功！台股外資轉買 帶動指數價量齊揚

獲利了結賣壓出籠 台股開高走低翻黑 連續失守2均線

國際情勢風起雲湧 美股電子盤、台指期夜盤腿軟

台股大怒神…高低差近1,400點、巨震3.3% 三大法人賣超366億元

相關新聞

穩健為王！定期定額賺錢率93% 勝過當沖族

台股攻上四萬點之後，指數上上下下、來來回回，也使小資族在高點投資時，面臨更多不確定性。不過，根據統計數據顯示，定期定額投資○○五○、台積電的小資族，獲利比率都在百分之九十三以上，這也意味著只要「定期定額」投資，比起當沖族在台股裡面殺進殺出，小資族的獲利表現更顯穩定。

台積賣8.1%世界先進股權！戰略聚焦先進製程

台積電昨日宣布處分世界先進普通股，出售股數不超過一億五千兩百萬股，相當於世界先進已發行股權的百分之八點一，台積電預計採鉅額交易方式，出售對象為財務投資機構。出售持股後，台積電仍持有世界先進約百分之十九股權，目前並無進一步出售股權的計畫。

台股大怒神！42K得而復失 專家指這四個原因摜壓

俄烏軍事衝突再起，市場避險情緒增溫，帶動美債殖利率、美元指數彈升，台股昨（15）日在日、韓股市領跌下，開高上漲656點至42,408點歷史新高後，獲利賣壓大舉湧現，指數下殺翻黑，終場跌579點收41,172點，成交量擴至1.3兆元。

上市櫃Q1獲利1.5兆再創新高 EPS締新猷家數達130家

上市櫃公司受惠AI需求強勁，由台積電領軍，首季稅後純益突破1.5兆元大關達1.56兆元，再寫歷史新高；每股稅後純益（EPS）創新高家數亦改寫同期新高紀錄，繳出「雙高」亮麗成績單。

全球股市肅殺！法人促選股不選市 嚴控持股水位

台北股市周五開高走低翻黑，終場下跌五七九點、收在四萬一一七二點，不只台股急殺，亞股也全面開高走低，南韓股市跌勢尤為嚴重，就連美股昨晚九點半一開盤，也以重挫逾四百點開出，全球股市一片肅殺之氣。市場原先期待五二○行情有望為台股再添一股新動能，法人建議操作宜選股不選市，投資人須嚴控持股水位。

台股最牛情境 小摩喊5萬點

摩根大通（小摩）策略師團隊上修台灣加權股價指數目標值，其中最樂觀的牛市情境預估，指數可漲至5萬點，以15日收盤水準計算，最多約有20%上漲空間。小摩策略師認為，台股是因人工智慧（AI）受惠最純粹的市場。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。