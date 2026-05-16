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上市櫃Q1獲利1.5兆再創新高 EPS締新猷家數達130家

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導
上市櫃公司受惠AI需求強勁，由台積電領軍，首季稅後純益突破1.5兆元大關達1.56兆元，再寫歷史新高。聯合報系資料照
上市櫃公司受惠AI需求強勁，由台積電領軍，首季稅後純益突破1.5兆元大關達1.56兆元，再寫歷史新高。聯合報系資料照

上市櫃公司受惠AI需求強勁，由台積電（2330）領軍，首季稅後純益突破1.5兆元大關達1.56兆元，再寫歷史新高；每股稅後純益（EPS）創新高家數亦改寫同期新高紀錄，繳出「雙高」亮麗成績單。

AI應用從生成式AI邁向代理AI與實體AI，商機持續擴大，法人預估，台積電第2季營收季增預估可達9%至12%，台股單季獲利有望突破1.6兆元，再創歷史單季新高。

台股首季季報亮點
台股首季季報亮點

根據證交所、櫃買中心統計，本國上市櫃公司及第一上市公司（不含金控），除永冠-KY外，均已申報第1季財報。若將上市櫃公司申報數據，加計國泰金富邦金等13家金控自結第1季獲利1,831億元，整體上市櫃公司獲利合計達1.56兆元，季增21.2%、年增48.4%，續創台股單季獲利歷史新高。

上市櫃公司首季獲利成長呈現多點開花，不僅僅是科技業成長。法人分析，企業首季獲利亮眼，除受惠新台幣匯率等外部環境有利因素，更重要的是微軟、亞馬遜等科技巨擘持續擴大AI投資與拉貨，帶動先進製程、PCB、被動元件及記憶體族群同步受惠。

此外，農曆春節與股市上漲帶動財富效應，也推升百貨、觀光、航空等內需族群表現，生技族群亦有多家公司改寫單季獲利新高。

第1季EPS以緯穎75.95元居冠，其次依序為群聯68.8元、宜鼎57.49元、大立光46.63元、青雲43.05元，緊追在後。另有信驊、川湖、威剛、十銓、鴻勁、祥碩、台積電及嘉澤等，單季皆賺逾一個股本，合計有41家公司EPS突破10元。

值得留意的是，第1季EPS創單季歷史新高公司家數大幅攀升，包括南亞科、鈺創、台汽電、創見、昇陽半導體、金山電、飛捷、研華、中再保、藥華藥等，共達130家，不僅創歷年同期新高，也是自2022年第3季187家以來的單季新高，遠高於去年下半年傳統旺季第3、4季的122家與120家，表現亮麗。

展望後市，綜合富邦投顧董事長陳奕光、統一投顧董事長黎方國指出，隨川習會順利落幕，加上6月台北國際電腦展登場，電子產業可望再添利多。四大雲端巨頭2026年AI資本支出上修至逾7,000億美元，帶動半導體需求升溫，台股今年獲利成長可望逾三成。

國泰金 富邦金 上市公司

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