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台積賣世界先進股權 業界：未來布局 各自努力

經濟日報／ 記者尹慧中／台北報導

近期台股走高，大企業紛紛釋出原先轉投資持股。台積電（2330）也宣布將售出世界先進股票1億5,200萬股。業界指出，長期來看，不影響雙方策略合作關係，雙方在晶圓代工領域各有專精，未來可望在12吋廠布局上「兄弟爬山各自努力」，也顯示台積電進行資產配置的調整，更加專注發展先進製程相關領域。

12吋成熟製程市況最已轉好。國際研究機構TrendForce表示，晶圓廠考量電源管理相關產品的平均銷售單價(ASP)、利潤皆較佳，逐步將DDIC、CIS的產能轉移至生產PMIC/BCD與Power discrete。相關領域受惠廠商包含獲得部分台積電製程技術授權的世界先進12吋廠VSMC廠，以及聯電等。

台積電並非僅處分世界先進，4月底台積電也代旗下子公司TSMC Partners公告，在4月28日至29日間，出清持有的Arm（安謀）股票，也是基於財務投資規劃策略進行投資目標調整。

台積電專注於擴充先進製程產能，包含海內外擴充3奈米，更啟動5座2奈米廠（新竹二座、高雄三座）興建，但先進製程客戶仍需要龐大成熟製程配套產能，如生產週邊IC，如CPO所需PIC、server BMC等，世界先進是最佳合作夥伴。台積電先前已轉移機器設備、授權技術給世界先進，作為轉投資事業，世界先進受惠台積電訂單外溢效應，靠技術撐過成熟製程先前不景氣。

雖然台積電採鉅額交易方式預期對世界股價影響有限，但外部市場投資人信心氣氛難免短期受衝擊，不過業界人士相信，長期雙方策略合作關係不會改變。

業界觀察，台積電處分世界先進持股至20%以下後，按照國際財務報導準則（IFRS），後續不必再合併報表計算，將以權益法認列投資損益，反而更加靈活。業界人士也認為，台積電選擇機構投資者，是透過讓出股權，吸引新的投資者，助力世界先進後續在新加坡建廠引進新資源。

台積電 布局 世界先進

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