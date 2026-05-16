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台積賣8.1%世界先進股權 強調不影響代工跟授權

經濟日報／ 記者尹慧中／台北報導
台積電15日宣布處分世界先進普通股，出售股數不超過1億5,200萬股，相當於世界先進已發行股權的8.1%。 路透
台積電15日宣布處分世界先進普通股，出售股數不超過1億5,200萬股，相當於世界先進已發行股權的8.1%。 路透

台積電（2330）昨（15）日宣布處分世界先進普通股，出售股數不超過1億5,200萬股，相當於世界先進已發行股權的8.1%，台積電預計採鉅額交易方式，出售對象為財務投資機構。出售持股後，台積電仍持有世界先進約19%股權，目前並無進一步出售股權的計畫。

台積電昨晚也補充公告，預計以世界先進昨日收盤價176.5元之上下10%區間內計價，預計交易總金額為241億4,500萬元至295億1,100萬元。

台積電公告處分世界先進股權
台積電公告處分世界先進股權

處分利益為718億1,600萬元，主要是包含剩餘持股改以公允價值衡量所產生之利益，具體目的為處分股權投資。

台積電公告，依內部人持股轉讓相關規定，實際交易日預計將在5月18日至6月17日之間。

實際交易總金額、處分利益及處分後持有股數等，將依實際交易數量及交易價格為準。

台積電在世界先進2024年股東會後已淡出董事會，為何選在此時出售持股，台積電回應「反映公司長期投資規劃策略」，未來規劃將資源專注於其核心業務。

台積電聲明，股權出售計畫不影響台積電與世界先進的策略合作關係，包含委託世界先進生產矽中介層，以及向該公司進行氮化鎵（GaN）製程技術授權。

2024年6月起，台積電不再於世界先進董事會中派駐董事法人代表。目前董事會成員的曾繁城、方略在2024年都以自然人身分參選，台積電當時也行使投票權支持適當的董事候選人。

業界觀察，台積電先前不再擁有世界董事席次，加上處分世界先進將持股比率降至20%以下後，按照國際財務報導準則（IFRS）可望後續不必再合併報表計算，將轉以權益法認列投資損益。

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