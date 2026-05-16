台股最牛情境 小摩喊5萬點

摩根大通（小摩）策略師團隊上修台灣加權股價指數目標值，其中最樂觀的牛市情境預估，指數可漲至5萬點，以15日收盤水準計算，最多約有20%上漲空間。小摩策略師認為，台股是因人工智慧（AI）受惠最純粹的市場。

小摩策略師在報告中寫道：「鑑於今年以來市場對AI變現能力的疑慮緩解，及伊朗衝突引發的全球總體經濟變化，建議繼續順勢配置AI硬體領域，同時也要承擔固有的集中風險。」

小摩將台股牛市情境目標價位，由4萬8,000點上調至5萬點；基本情境目標值由4萬3,000點調升至4萬7,000點；悲觀情境，則由3萬6,000點提高至4萬點。

策略師指出，「目前市場總計的部位，看起來出乎意料的低」。「做多新興市場的投資人，在台灣市場的低配程度已達十年來之最，仍有散戶資金進一步流入的空間」。