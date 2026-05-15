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台股本周下跌431點 上市公司總市值降至134.29兆元
台股今天收在41172.36點，較上週下跌431.58點，跌幅約1.04%。台灣證券交易所統計，全體上市公司最新總市值為新台幣134兆2983.73億元，較上週減少1兆3988.16億元。產業別指數方面，本週跌幅以居家生活類指數下跌6.16%最多，漲幅以光電類指數上漲10.84%最多。
證交所統計，本週未含金融類指數下跌367.76點，跌幅約0.98%，未含電子類指數下跌386.75點，跌幅約1.87%，未含金融電子類指數下跌268.68點，跌幅約1.88%。
本週全體上市股票成交金額為5兆9731.11億元，成交金額前3名產業依序為半導體類2兆5124.14億元，占全體上市股票交易金額42.06%；電子零組件類1兆2062.77億元，占比20.2%；電腦及週邊設備類5326.56億元，占比8.92%。
本週股票成交量週轉率5.01%，成交量週轉率前3名產業依序為光電類27.77%、電子零組件類 13.69%、半導體類12.5%。
累計今年初開盤迄今共85個交易日，集中市場總成交金額為76兆2265.76億元，市場日平均成交金額為8967.83億元；股票成交量週轉率71.47%，股票日平均成交量週轉率0.84%。
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