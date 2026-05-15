快訊

Gmail免費儲存空間將縮小至5GB Google：需做一事才能解鎖

聽新聞
0:00 / 0:00

台股本周下跌431點 上市公司總市值降至134.29兆元

中央社／ 台北15日電

台股今天收在41172.36點，較上週下跌431.58點，跌幅約1.04%。台灣證券交易所統計，全體上市公司最新總市值為新台幣134兆2983.73億元，較上週減少1兆3988.16億元。產業別指數方面，本週跌幅以居家生活類指數下跌6.16%最多，漲幅以光電類指數上漲10.84%最多。

證交所統計，本週未含金融類指數下跌367.76點，跌幅約0.98%，未含電子類指數下跌386.75點，跌幅約1.87%，未含金融電子類指數下跌268.68點，跌幅約1.88%。

本週全體上市股票成交金額為5兆9731.11億元，成交金額前3名產業依序為半導體類2兆5124.14億元，占全體上市股票交易金額42.06%；電子零組件類1兆2062.77億元，占比20.2%；電腦及週邊設備類5326.56億元，占比8.92%。

本週股票成交量週轉率5.01%，成交量週轉率前3名產業依序為光電類27.77%、電子零組件類 13.69%、半導體類12.5%。

累計今年初開盤迄今共85個交易日，集中市場總成交金額為76兆2265.76億元，市場日平均成交金額為8967.83億元；股票成交量週轉率71.47%，股票日平均成交量週轉率0.84%。

台股 上市公司 市值

延伸閱讀

台股創新高不敵獲利賣壓收跌579點 台積電收低5元力撐盤勢

獲利了結賣壓出籠 台股開高走低翻黑 連續失守2均線

台股大怒神…高低差近1,400點、巨震3.3% 三大法人賣超366億元

金融股逆勢抗跌！富邦金前四月每股大賺5.15元 股價爆量挑戰前高

相關新聞

台股創新高不敵獲利賣壓收跌579點 台積電收低5元力撐盤勢

台股今（15）日收盤下跌579.39點，終場以41,172.36點作收，成交量1兆3,141.08億元；台積電（2330）收盤價2,265元，下跌5元，跌幅0.22%。

獲利了結賣壓出籠 台股開高走低翻黑 連續失守2均線

台北股市今日開高，一度大漲657點，以4萬2408點刷新盤中新高紀錄。隨後賣壓出籠，指數愈走愈低且翻黑，陸續失守5日線及10日線，最低下探4萬1016點，終場以4萬1172點作收，下跌579點，跌幅1.39％，指數高低震盪達1391點。成交量1兆3141億元。

台股「周五效應」好震盪 分析師點名這兩族群可以買

台股15日開高後一度衝達42,408點，再寫歷史新高，但盤中翻黑一度下滑至41,369點，指數高低點差距1,039點，振幅2.48%；分析師坦言，指數震盪，主要是受「周五效應」的影響，市場擔心川普常在放假期間釋出不利的訊息或動作，操作上相對保守。另外，市場上包括法人、業內、ETF經理人等，也朝產業前景佳、修正過的族群調整，這時候更要選好股布局。

外資賣超103億元 賣超 00403A逾40.3萬張最多、竟買超群創9.1萬張

台股15日開高走低，盤中高低點差距1,391.93點，振幅3.3%，終場收在41,172.36點，下跌579.39點，三大法人同步賣超，外資賣超103.68億元。

台股大跌 「大象」還在跳舞！外資持續買超鴻海 已買逾48萬張

台股15日開高走低，高低點相差達1,391.93點，震幅3.3%；終場下跌579.39點，收41,172.36點，跌幅1.38%。觀察成交量前十名中，有五檔是ETF；個股中同時也上成交值前十、股價收紅的有群創（3481）、聯電（2303）、力積電（6770）。值得注意的是，鴻海（2317）也擠進成交值前十，且15日相對抗跌，外資今日大買5.9萬張，4月20日以來已買超逾48萬張。

為何選在此時賣出世界股票？ 台積電官方答案來了

台積電（2330）15日宣布擬出售8.1%世界（5347）股權，引發外界關注與討論為何是在此時賣出世界先進股票，畢竟台積早在2024年股東會後已淡出世界先進董事會。對此，台積電15日回應本報記者提問給出官方答案。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。