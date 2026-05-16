就市論勢／記憶體、載板 需求升溫

盤勢分析

科技股漲勢持續，美股攻高，帶動台股昨（15）日開高震盪，早盤一度漲逾650點至42,408點創新高紀錄，後盤中指數下殺翻黑跌逾700點，最低達41,016點，終場跌579點收41,172點，失守5、10日線。

美股主要指數續創高檔、台股在電子權值股帶動下上攻，全球股市延續AI科技帶動的多頭格局。不過市場也進入高檔震盪與結構分化的輪動階段，同步消化之前累積漲幅。

展望後市，市場情緒看好中東局勢最壞情況已過，投資人焦點再度聚焦基本面，從企業獲利與產業基本面觀察，整體趨勢仍偏正向。從觀察四大CSP業者財報來看，AI相關應用需求強勁，算力持續供不應求。

此外，記憶體等原物料採購成本居高不下，今年度資本支出出現上調，甚至初步判斷2027年資本支出將再顯著增加，顯示企業導入AI代理趨勢成型，算力消耗成指數級增長，成為CSP業者高額AI投資首款變現應用。

投資建議

在投資主軸上，台灣晶圓代工龍頭為技術和產能關鍵核心，其先進製程晶圓需求預估持續上升。記憶體和載板需求也在增加。預期現階段在基本面展望與資金面支撐下，有望持續支撐台股偏多格局。