外資賣超台股逾104億元 調節主動式ETF

台股15日開高後一度衝達42,408點，再寫歷史新高，但盤中翻黑一度下滑至41,369點，指數高低點差距1,039點，振幅2.48%；分析師坦言，指數震盪，主要是受「周五效應」的影響，市場擔心川普常在放假期間釋出不利的訊息或動作，操作上相對保守。另外，市場上包括法人、業內、ETF經理人等，也朝產業前景佳、修正過的族群調整，這時候更要選好股布局。

2026-05-15 12:20