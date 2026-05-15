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外資賣超台股逾104億元 調節主動式ETF
台股今天跌579.39點，收在41172.36點，外資賣超104.27億元，調節主動統一升級50（00403A）居冠，賣超逾40.3萬張，其次為主動統一台股增長（00981A）；反手買進群創、富邦金、鴻海等個股。
台股今天跌579.39點，收在41172.36點，成交值（含盤後）新台幣1兆3748.65億元。三大法人外資及陸資、投信、自營商同步賣超，合計賣超367.37億元。
其中，自營商賣超249.43億元，投信賣超13.67億元，外資及陸資賣超104.27億元。值得注意的是，外資、投信由買轉賣，自營商連4賣。
根據公開資訊指出，外資今天賣超前10名清單中，主動統一升級50（00403A）居冠，外資賣超逾40.3萬張，主動統一台股增長（00981A）、仁寶分居2、3名，賣超張數分別約6.7萬張、6.3萬張，其餘依序為國泰永續高股息（00878）、主動復華未來50（00991A）、廣達、主動群益科技創新（00992A）、元大台灣50（0050）、南亞科、彰銀。
外資買超前10大名單中，由群創居冠，外資單日買超逾9.1萬張，富邦金位居第2，外資買超逾6萬張，接續為鴻海、力積電、台新新光金、元大納斯達克精選（009820）、國泰金、大成鋼、華邦電、力成。
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