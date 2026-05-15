外資賣超103億元 賣超 00403A逾40.3萬張最多、竟買超群創9.1萬張

台股15日開高走低，盤中高低點差距1,391.93點，振幅3.3%，終場收在41,172.36點，下跌579.39點，三大法人同步賣超，外資賣超103.68億元。

統計外資賣超前十名中ETF占6檔，主動統一升級50（00403A）高居外資賣超第一名，遭大賣40萬3,619張，不過外資買超群創（3481）91,015張，為買超最多個股。

台股早盤以41,830.42點開盤，上漲78.67點，權王台積電（2330）以2,310元開出， 大立光（3008）開高走高衝上漲停3,445元鎖死，鴻海（2317）開高一度拉升至260元，聯發科（2454）也開高，聯電（2303）、富邦金（2881）、奇鋐（3017）等股助攻，大盤指數一度衝達42,408.66點，再創歷史新高。

盤面上表現亮眼的包括智慧眼鏡、被動元件等，不過大盤指數盤中翻黑，一度下滑至41,016.73點，台積電收2,265元、下跌5元，聯發科、台達電（2308）、台光電（2383）、智邦（2345）、廣達（2382）、南亞科（2408）等收黑，鴻海逆勢上漲4元，收248.5元，大盤指數終場以41,172.36點收盤。

三大法人賣超366.61億元，包括外資及陸資（不含外資自營商）賣超103.68億元，投信賣超13.49億元，自營商賣超（合計）249.44億元，其中自營商（自行買賣）賣超52.95億元，自營商（避險）賣超196.49億元。

統計外資賣超前十名個股中，ETF占6檔，其中主動式ETF占4檔，賣超冠軍為主動統一升級50，上市以來外資天天賣超，合計4個交易日賣超160萬3,425張；其次是賣超主動統一台股增長（00981A）。

統計外資買超前十名個股發現，買超群創91,015張最多，其次是買超富邦金60,621張，買超鴻海59,174張。