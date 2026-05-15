台股大跌 「大象」還在跳舞！外資持續買超鴻海 已買逾48萬張

台股15日開高走低，高低點相差達1,391.93點，振幅3.3%；終場下跌579.39點，收41,172.36點，跌幅1.38%。觀察成交量前十名中，有五檔是ETF；個股中同時也上成交值前十、股價收紅的有群創（3481）、聯電（2303）、力積電（6770）。值得注意的是，鴻海（2317）也擠進成交值前十，且15日相對抗跌，外資今日大買5.9萬張，4月20日以來已買超逾48萬張。

今日成交量前十名分別為主動統一升級50（00403A）、群創、主動統一台股增長（00981A）、聯電、力積電、華邦電（2344）、友達（2409）、元大台灣50正2（00631L）、主動復華未來50（00991A）、凱基台灣TOP50（009816）。

成交值部分，前十名分別為台積電（2330）、國巨*（2327）、南亞科（2408）、聯電、華邦電、鴻海、群創、群聯（8299）、欣興（3037）、力積電。其中維持收紅的有聯電、鴻海、群創和力積電，而重挫超過6%的有南亞科、群聯、欣興，不過同是記憶體族群，華邦電相對跌幅較小，僅下跌3.36%。另外，群創、聯電、力積電同時上成交量、成交值前十名。

外資近日頻頻買超鴻海，自4月20日以來僅賣超兩天，其餘天數都是買超，總計已買超逾48萬張。鴻海股價一路墊高，從外資開始持續買超以來，漲幅已達兩成，15日收248.5元，上漲1.64%。

鴻海第1季獲利表現超出預期，稅後淨利499億元，EPS 3.56元。14日舉行法說會，輪值CEO蔣集恆表示，目前能見度比3月法說會時更好，今年業績將強勁成長，尤其AI機櫃將倍數以上增長，CPO交換機明年更將數倍成長。

AI機櫃出貨方面，他預估鴻海第2季仍可維持高雙位數成長，出貨量將隨客戶專案推進逐季放大，AI占整體伺服器占比超過五成。CPO方面，蔣集恆表示，CPO交換機第3季量產出貨，全年將達上萬台，依現在能見度，明年出貨量將數倍成長。

他說，不論是GPU或ASIC機櫃需求都很強勁，鴻海與北美主要雲端服務供應商（CSP）都有長期穩定合作關係，每一次迭代更新都提供新機會，取得新客戶、新訂單，使鴻海在下一代GPU市占率更高。