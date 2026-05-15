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為何選在此時賣出世界股票？ 台積電官方答案來了

經濟日報／ 記者尹慧中／台北即時報導
台積電15日宣布擬出售8.1%世界股權。圖／本報系資料照片
台積電15日宣布擬出售8.1%世界股權。圖／本報系資料照片

台積電（2330）15日宣布擬出售8.1%世界（5347）股權，引發外界關注與討論為何是在此時賣出世界先進股票，畢竟台積早在2024年股東會後已淡出世界先進董事會。對此，台積電15日回應本報記者提問給出官方答案。

依據台積電宣布計畫售出世界先進積體電路股份有限公司普通股，出售股數不超過1億5,200萬股，約相當於8.1%的世界先進公司已發行股本，台積公司計劃採鉅額交易方式執行本次出售，預計出售對象為財務投資機構。

至於回應本報記者提問賣出世界先進股票議題，台積電15日傍晚回應，「反映公司長期投資規劃策略」。

依據台積電新聞稿說明，此項股權出售計畫將不影響台積公司與世界先進公司的策略合作關係，包含委託世界先進公司生產矽中介層，以及向該公司進行氮化鎵（GaN）製程技術授權。本次股權出售計畫係台積公司規劃將資源專注於其核心業務。自2024年6月起，台積公司已不再於世界先進公司董事會中擁有董事席次。

在股權充分稀釋的基礎下，台積強調，公司目前約持有世界先進公司27.1%股權，本次出售持股後，台積公司預期所持有之世界先進公司股權將減少至約19%。在可預見的未來，台積公司並無進一步出售該公司股權的計畫。

台積 台積電 世界先進

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