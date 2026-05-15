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金融股逆勢抗跌！富邦金前四月每股大賺5.15元 股價爆量挑戰前高
台股15日開高走低，高低點相差達1,391.93點，震幅3.3%，終場下跌579.39點，收41,172.36點，跌幅1.38%。金融股逆勢抗跌，台新新光金（2887）上漲3%為最多，富邦金（2881）、國泰金（2882）、統一證（2855）都上漲逾1%，其中富邦金一度上攻至98.6元，挑戰去年底高點98.8元。
13家上市金控4月獲利全數出爐。富邦金前四月賺逾半個股本，居金控之冠；國泰金稅後純益459.3億元，年成長37.4％，每股稅後純益3.12元，排名第二，再來是台新新光金、中信金（2891）、元大金（2885）。
富邦金4月營收亮眼，自結合併稅後純益388.2億元、年增830.9%，累計今年前四月合併稅後純益720.8億元、年增59.1%，均創下歷史新高紀錄，累計每股稅後純益（EPS）為5.15元。
富邦人壽單月獲利挹注309.5億元，成為主要貢獻來源，富邦金指出，本月受惠台股加權指數持續創高及美股上揚，產生金融資產評價利益，並伺機實現國內外股票及基金資本利得。台北富邦銀行、富邦產險、富邦證券、富邦投信單月也創歷史同期新高。
另外，富邦金表示，透過其他綜合損益按公允價值衡量（FVOCI）之股票處分損益，4月獲利165.8億元，累計前四月合計493.8億元；金控調整後獲利4月554億元，累計前四月共1,214.6億元，調整後每股稅後純益為8.67元，超越2025全年獲利表現。
債市方面，美國經濟表現穩健，Fed官員對通膨保持警戒，4月份美債利率呈現高檔震盪。富邦人壽維持充足資金，以因應後續市況變化。
富邦金收96.1元，漲幅1.59%，爆出成交量近10萬張。
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