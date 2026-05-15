台積電再出售世界先進8.1%股權 以專注公司核心業務

台積電今（15）日意外在盤後宣布打算再處分世界先進普通股約8.1%股權，出售股數不超過1億5,200 萬股，為不影響股價，計畫採鉅額交易方式執行本次出售，預計出售對象為財務投資機構。

台積電強調此次出售股權計畫將不影響台積電與世界公司的策略合作關係，包含委託世界先進公司生產矽中介層，以及向該公司進行氮化鎵（GaN）製程技術授權。

至於台積電為何會持續處分世界先進股票，熟悉財務規畫人士透露，由於台積電自身業績成長相當驚人，處分世界股票後，持股將由目前27.1%，降至約19%，即不用再編列合併報表，讓公司可專注自己的營運事務，也可讓世界全力發展自己的晶圓代工事務，未來台積電只要認列世界的獲利即可。

台積電在今日的新聞稿也強調這部分，表示台積電規畫將資源專注公司核心業務，且自2024年6月後，就已不再於世界擁有的兩席董事，尊重世界自主經營。

台積電強調，在這次處分世界股權後，在可預見的未來，台積電並無進一步出售該公司股權的計畫。