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台股大怒神…高低差近1,400點、巨震3.3% 三大法人賣超366億元

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導
台股示意圖。 記者林俊良／攝影
台股示意圖。 記者林俊良／攝影

台股15日開高走低，最低一度大跌至4,1016.73點，高低點相差達1,391.93點，震幅3.3%。終場下跌579.39點，收41,172.36點，跌幅1.38%，成交量1兆3,141.08億元，三大法人賣超366.61億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超103.68億元，投信賣超13.49億元，自營商賣超（合計）249.44億元，其中自營商（自行買賣）賣超52.95億元，自營商（避險）賣超196.49億元。

台積電（2330）收2,265元，下跌0.22%，守住五日、十日線。其餘多數權值股也下跌，聯發科（2454）下跌逾4%，台達電（2308）收2,075元，跌幅3.71%，跌破月線；台光電（2383）、智邦（2345）重跌逾6%，分別收4,615元、2,505元。僅鴻海（2317）逆勢上漲1.64%，收248.5元。

台積電全球業務資深副總暨副共同營運長張曉強14日表示，AI正從生成式AI、代理式AI進一步邁向實體AI，應用也將從資料中心擴散至邊緣裝置。AI應用百花齊放，衍生出智慧手機、智慧眼鏡、自駕車與人型機器人等終端應用。

智慧眼鏡股大立光（3008）、英濟（3294）漲停鎖死，宏達電（2498）出量上漲逾2%。機器人族群也走強，盟立（2464）、羅昇（8374）、所羅門（2359）、大銀微系統（4576）、全球傳動（4540）、和椿（6215）等都攻上漲停板，達明（4585）上漲逾6%，華晶科（3059）上漲逾5%。另外，CPO／矽光子族群大多重挫，僅訊芯-KY（6451）、大立光衝漲停。

15日上市櫃跌停家數達31家，但漲停家數仍有46家，高價股幾乎都下跌，僅大立光漲停，健策（3653）、竑騰（7751）止跌，昇達科（3491）逆勢上漲4%，收1,690元。倍利科、愛普（6531）、聖暉*（5536）上漲1~2%。

自營商 三大法人 避險

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