台積電擬出售8.1%世界先進股權

台積電（2330）15日宣布計畫售出世界先進（5347）普通股，出售股數不超過1億5,200萬股，約相當於8.1%的世界先進已發行股本，台積電計劃採鉅額交易方式執行本次出售，預計出售對象為財務投資機構。

此項股權出售計畫將不影響台積電與世界先進的策略合作關係，包含委託世界先進生產矽中介層，及向該公司進行氮化鎵（GaN）製程技術授權。本次股權出售計畫是台積電規劃將資源專注於其核心業務。自2024年6月起，台積電已不再於世界先進董事會中擁有董事席次。

在股權充分稀釋的基礎下，台積電目前約持有世界先進27.1%股權，本次出售持股後，預期所持有之世界先進股權將減少至約19%。在可預見的未來，台積電並無進一步出售該公司股權的計畫。