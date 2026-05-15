權值股熄火 台股創高後震盪收跌579點

台股今天上沖下洗，早盤一度漲逾650點，至42408點創高，但盤中翻黑跌勢擴大，回測41000點，高低點震盪達1391.93點，終場下跌579.39點，收在41172.36點，失守5日線、10日線。

科技股漲勢持續，美股標普500、那指今天收盤續寫新高。但日、韓股市今天普遍開高走低，韓股跌逾6%。

台股今天加權指數終場下跌579.39點，收在41172.36點，跌幅1.39%，成交值新台幣1兆3141.08億元，電子股跌1.59%，金融股漲約0.33%、櫃買指數跌幅3.61%。台股收盤失守5日線約41597.40點、10日線約41413.80點。

觀察權值股表現，台積電收盤下跌5元，至2265元，跌0.22%，鴻海、聯電漲逾1%，國巨、聯發科、台達電收黑。

擁抱共同封裝光學（CPO）題材，大立光漲停，玉晶光漲5%。

記憶體族群今天重挫，南亞科、華邦電、旺宏疲軟。AI指標股方面，廣達今天收跌逾8%，ABF族群重挫，欣興、臻鼎-KY、景碩、南電大跌，PCB高價股台光電熄火，金像電、尖點、台燿跌停。

觀察高價股走勢，股王信驊下挫3.45%，收在17195元，股后穎崴下跌7.21%，收在9780元，失守萬元關卡，未能保住「雙萬金」局面。另外，多數高價股重挫，精測、聯亞、雍智等跌停，雙鴻、波若威下跌失守千元關卡，台股退守48千金股。

台新投顧副總經理黃文清表示，台股今天走勢震盪，主要原因在於前波漲幅已大，市場瀰漫獲利了結氣氛；再加上美伊戰事發展尚未明朗，投資人態度轉趨謹慎，使整體市場觀望氣氛濃厚、操作偏向保守，日韓股也有這狀況。不過，台股盤面部分基期較低的個股，已開始出現相對轉強的跡象。

他認為，台股中長期仍有機會挑戰更高點，只是現階段指數已大致反映AI產業的強勁成長趨勢，加上3、4月財報等利多因素告一段落，市場進入震盪整理、休息消化漲幅的階段，後續仍須持續觀察輝達財報表現，以及美伊戰事的最新發展。