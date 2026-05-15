獲利了結賣壓出籠 台股開高走低翻黑 連續失守2均線

台北股市今日開高，一度大漲657點，以4萬2408點刷新盤中新高紀錄。隨後賣壓出籠，指數愈走愈低且翻黑，陸續失守5日線及10日線，最低下探4萬1016點，終場以4萬1172點作收，下跌579點，跌幅1.39％，指數高低震盪達1391點。成交量1兆3141億元。

台新投顧副總黃文清指出，不僅台股開高走低，其他亞洲股市亦然，南韓股市跌更重，明顯是市場出現獲利了解賣壓，台股4月以來到5月15日，指數已漲1萬點，漲幅巨大，累積的賣壓隨著上市櫃公司獲利公布完畢，這一波利多行情暫告一個段落。

黃文清說，近期股市呈現一個特色，即先前漲幅過大、有法說利多或公布數字略不如預期的股票，股價表現相對疲弱，顯示市場對基本面和數字的要求更高；相反地，部分資金轉向落後補漲、尚未大幅上漲的股票，即使基本面誘因不大，只要稍有催化，股價表現亦佳，這些現象這暗示著此波漲勢可能已進入尾聲，預期市場將進入休息或修正階段。

台股周線翻黑，指數下跌431點，跌幅1.04％。玉山科技島基金經理人王偉哲指出，在多頭快速引領指數大漲後，本周台股進入高檔震盪，周五指數開高創新高後走跌，但不論從美國或台灣企業營收與獲利來看，這波AI帶動的多頭是反映真實需求面，包括觀察AI獨角獸如OpenAI或Anthropic的年化營收高速翻倍成長，反映AI需求真實並非炒作題材，而非無基之彈。