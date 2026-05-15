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台股創新高不敵獲利賣壓收跌579點 台積電收低5元力撐盤勢

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
台股示意圖。中央社
台股示意圖。中央社

台股今（15）日收盤下跌579.39點，終場以41,172.36點作收，成交量1兆3,141.08億元；台積電（2330）收盤價2,265元，下跌5元，跌幅0.22%。

台股今日開高衝到42,408.66點續創歷史新高點，但隨後逢高出現賣壓，接近10點跌破平盤後，下殺力道仍未止穩，隨著收盤接近，賣壓更加沈重。由於多頭指標的台達電（2308）、聯發科（2454）、台光電（2383）、欣興（3037）、智邦（2345）、廣達（2382）、鴻勁（7769）、金像電（2368）、南亞科（2408）、奇鋐（3017）及緯穎（6669）跌幅較重，台積電亦疲軟而無法撐住盤勢。

今日成交金額大且走高為：聯電（2303）、鴻海（2317）、群創（3481）、力積電、愛普*、大立光（3008）、世界先進（5347）、采鈺、藥華藥（6446）及強茂（2481）；成交金額大且疲軟者則為：南亞科、華邦電（2344）、群聯（8299）、欣興、貿聯-KY（3665）、旺宏（2337）、聯發科、臻鼎-KY（4958）、台達電（2308）、廣達及創意（3443）。

第一金投顧表示，大盤指數站回五日均線,近期有三大因素有利股市表現,第一、川習會氣氛和諧；第二、MSCI半年度調整提升台股權重；5月29日盤後生效，預估有望為台股帶來1,500至2,500億元活水挹注，在生效日之前，外資回補機率大；第三、520行情，近十次520總統就職後上漲機率高。此外，輝達月底之前公布財報，市場資金聚焦AI題材，操作選股不選市，伺機佈局績優股，嚴控持股水位。

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