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台積電高檔震盪！技術論壇三大題材點火 概念股昇陽半等創天價
台積電15日以2,310元高檔開出後，一度上攻至2,325元，帶動台股再度刷新盤中歷史新高42,408點。不過隨後反壓增強，股價一度翻黑，午盤回到高檔區間，貼近平盤震盪整理。隨著台積電維持高位震盪，加上技術論壇釋出A13、CoWoS擴產與矽光子COUPE最新進展，市場資金同步延伸至相關供應鏈，使台積電概念股15日盤中呈現輪動與分歧並行格局。
在先進封裝與設備鏈方面，受惠CoWoS產能持續擴張與AI晶片封裝需求推升，盟立（2464）、昇陽半導體（8028）陸續放量強攻漲停，精材（3374）也大漲逾8%，同步改寫新天價，均豪（5443）亦帶量收復10日線。不過同族群中的辛耘（3583）、志聖（2467）與精測（6510）則出現明顯回檔，顯示資金在設備與測試鏈中快速輪動，短線出現獲利了結與結構調整壓力。
光通訊與矽光子題材方面，受COUPE與CPO技術逐步導入AI資料中心架構帶動，愛普*（6531）強勢走揚逾半根漲停並再創新高，汎銓（6830）則維持高檔整理。市場解讀，矽光子技術滲透AI封裝與資料中心互連後，將重塑高速傳輸架構，並帶動測試驗證與光電元件需求進入中長期成長週期。
同時，隨台積電全球擴產與先進封裝基地持續推進，廠務工程族群維持資金熱度，翔名（8091）強攻漲停、聖暉*（5536）穩居千元之上並再創新高，反映AI產能擴張仍為中長期資金核心主軸。
整體來看，台積電概念股雖延續多頭結構，但盤面已由齊漲格局轉為分歧輪動，資金在先進封裝、矽光子與廠務工程之間快速切換，顯示AI供應鏈行情正由題材推升階段，逐步進入產業驗證與評價調整並行的關鍵過渡期。
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