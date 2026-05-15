快訊

平價幼兒園全台58區不足 專家喊話：別再只拚數量

「美不需要荷莫茲開放 中國更依賴這條航道」川普一句話刺激油價上漲

又一個短命首相？英國逼宮施凱爾提前下台

聽新聞
0:00 / 0:00

台積電高檔震盪！技術論壇三大題材點火 概念股昇陽半等創天價

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
台股示意圖。圖/本報系資料照片
台股示意圖。圖/本報系資料照片

台積電15日以2,310元高檔開出後，一度上攻至2,325元，帶動台股再度刷新盤中歷史新高42,408點。不過隨後反壓增強，股價一度翻黑，午盤回到高檔區間，貼近平盤震盪整理。隨著台積電維持高位震盪，加上技術論壇釋出A13、CoWoS擴產與矽光子COUPE最新進展，市場資金同步延伸至相關供應鏈，使台積電概念股15日盤中呈現輪動與分歧並行格局。

在先進封裝與設備鏈方面，受惠CoWoS產能持續擴張與AI晶片封裝需求推升，盟立（2464）、昇陽半導體（8028）陸續放量強攻漲停，精材（3374）也大漲逾8%，同步改寫新天價，均豪（5443）亦帶量收復10日線。不過同族群中的辛耘（3583）、志聖（2467）與精測（6510）則出現明顯回檔，顯示資金在設備與測試鏈中快速輪動，短線出現獲利了結與結構調整壓力。

光通訊與矽光子題材方面，受COUPE與CPO技術逐步導入AI資料中心架構帶動，愛普*（6531）強勢走揚逾半根漲停並再創新高，汎銓（6830）則維持高檔整理。市場解讀，矽光子技術滲透AI封裝與資料中心互連後，將重塑高速傳輸架構，並帶動測試驗證與光電元件需求進入中長期成長週期。

同時，隨台積電全球擴產與先進封裝基地持續推進，廠務工程族群維持資金熱度，翔名（8091）強攻漲停、聖暉*（5536）穩居千元之上並再創新高，反映AI產能擴張仍為中長期資金核心主軸。

整體來看，台積電概念股雖延續多頭結構，但盤面已由齊漲格局轉為分歧輪動，資金在先進封裝、矽光子與廠務工程之間快速切換，顯示AI供應鏈行情正由題材推升階段，逐步進入產業驗證與評價調整並行的關鍵過渡期。

昇陽半導體 台積電 CoWoS 台股

延伸閱讀

台股飆破42400點創天價！輝達、台積電點火 AI 題材 五大權值股齊開高

台積電矽光子大進擊 今年量產 預告「COUPE」將成下一個半導體關鍵字

台積電技術論壇／袁立本揭A13、CoWoS、矽光子最新進展

台股盤中高低差距1039點、振幅2.48% 法人：強勢震盪盤堅格局將持續

相關新聞

台積電喊「智慧眼鏡最具潛力」 大立光、英濟飆漲停 這幾檔也強漲

台積電全球業務資深副總暨副共同營運長張曉強點名在AI應用中，最具潛力的是智慧眼鏡（Smart Glasses），15日引爆智慧眼鏡族群的漲勢，大立光、英濟衝上漲停鎖死，揚明光一度觸及漲停，盤中漲幅逾7%，華晶科盤中大漲逾7%，玉晶光、澤米、聯一光也上漲逾5%。

台股飆破42400點創天價！輝達、台積電點火 AI 題材 五大權值股齊開高

美股AI熱潮續燃、輝達與台積電（2330）ADR昨夜同步強攻，激勵台指期夜盤大漲723點。15日5月台指期開盤率先大漲646點、報42,282點，集中市場指數接力開高78.67點，來到41,830.42點，在台積電領軍五大權值股齊步走強下，聯電（2303）、富邦金（2881）、奇鋐（3017）、大立光（3008）等指標股同步助攻，推升指數漲點迅速擴大逾600點、衝上42,408.66點，再寫歷史新高。

台股「周五效應」好震盪 分析師點名這兩族群可以買

台股15日開高後一度衝達42,408點，再寫歷史新高，但盤中翻黑一度下滑至41,369點，指數高低點差距1,039點，振幅2.48%；分析師坦言，指數震盪，主要是受「周五效應」的影響，市場擔心川普常在放假期間釋出不利的訊息或動作，操作上相對保守。另外，市場上包括法人、業內、ETF經理人等，也朝產業前景佳、修正過的族群調整，這時候更要選好股布局。

台積電高檔震盪！技術論壇三大題材點火 概念股昇陽半等創天價

台積電15日以2,310元高檔開出後，一度上攻至2,325元，帶動台股再度刷新盤中歷史新高42,408點。不過隨後反壓增強，股價一度翻黑，午盤回到高檔區間，貼近平盤震盪整理。隨著台積電維持高位震盪，加上技術論壇釋出A13、CoWoS擴產與矽光子COUPE最新進展，市場資金同步延伸至相關供應鏈，使台積電概念股15日盤中呈現輪動與分歧並行格局。

台股盤中高低差距1039點、振幅2.48% 法人：強勢震盪盤堅格局將持續

台股15日開高後一度衝達42,408點，再寫歷史新高，但盤中翻黑一度下滑至41,369點，指數高低點差距1,039點，振幅2.48%；玉山科技島基金（原：PGIM保德信科技島基金）經理人王偉哲指出，輝達財報、Google I/O開發大會、6月初Computex題材也持續替AI多頭添薪柴，台股強勢震盪盤堅格局走勢將持續。

川習會聚焦經貿與科技 法人看好AI、半導體與工業國防類股

川習會首日未宣布經貿方面的具體協議。法人分析，相較以往由國務卿和國家安全顧問主導對中談判，此次改由財政部長貝森特主導，顯示川普對雙邊貿易與經濟關係的重視，預計會談將在核武、網路安全、AI與晶片、地緣衝突以及供應鏈等問題進行溝通。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。