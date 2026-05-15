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台股盤中高低差距1039點、振幅2.48% 法人：強勢震盪盤堅格局將持續

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
圖為台股示意圖。（聯合報系資料照片）
圖為台股示意圖。（聯合報系資料照片）

台股15日開高後一度衝達42,408點，再寫歷史新高，但盤中翻黑一度下滑至41,369點，指數高低點差距1,039點，振幅2.48%；玉山科技島基金（原：PGIM保德信科技島基金）經理人王偉哲指出，輝達財報、Google I/O開發大會、6月初Computex題材也持續替AI多頭添薪柴，台股強勢震盪盤堅格局走勢將持續。

王偉哲表示，在多頭快速引領指數大漲後，本週台股進入高檔震盪，指數開高創新高後走跌，但不論從美國或台灣企業營收與獲利來看，這波AI帶動的多頭是反映真實需求面，包括觀察AI獨角獸如OpenAI或Anthropic的年化營收高速翻倍成長，反映AI需求真實並非炒作題材，而非無基之彈。

就趨勢面來看，王偉哲表示，隨著推論AI的應用需求快速成長，帶動市場對於GPU算力的需求，也讓GPU出租價格因此上揚，呼應AI需求的提升。而高速互聯也將是未來重點趨勢，未來隨著傳輸速度提升，過往機櫃內使用傳統銅線會受到物理限制，將成為光通訊的新興成長機會。

針對下周市場關注焦點，王偉哲分析，輝達市值破紀錄達5.7兆美元，周四股價單日大漲逾 4%，創歷史新高，而20日輝達公布財報與對產業的展望，將成為AI趨勢的重點風向球，另外Google I/O開發大會、6月初Computex等題材也持續替AI多頭添薪柴，台股強勢震盪盤堅格局走勢將持續。

由於近期出現類股輪動走勢，王偉哲建議，操作可應類股輪動保持彈性，聚焦電子類股，並以半導體測試、光通訊產業為主，並可增持電子零組件、電力電機等。另外考量美伊戰爭導致通膨維持高檔，聯準會降息機率顯著下降可能導致股市震盪加劇，宜減碼評價偏高漲多個股，並加碼營運展望正向且成長性明確之個股或族群。

輝達 台股 Computex

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