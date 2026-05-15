台股「周五效應」好震盪 分析師點名這兩族群可以買

台股15日開高後一度衝達42,408點，再寫歷史新高，但盤中翻黑一度下滑至41,369點，指數高低點差距1,039點，振幅2.48%；分析師坦言，指數震盪，主要是受「周五效應」的影響，市場擔心川普常在放假期間釋出不利的訊息或動作，操作上相對保守。另外，市場上包括法人、業內、ETF經理人等，也朝產業前景佳、修正過的族群調整，這時候更要選好股布局。

美股周四全面收紅，道瓊工業指數上漲370點或0.75%，收50,063點；標普500指數上漲56.99點或0.77%，收7,501點；那斯達克指數上漲232.88點，或0.88%，收26,635點；道指重返5萬點大關，標普500首度站上7,500點，那指再創新高，費城半導體指數小漲0.46%。

台股15日以41,830點開盤，上漲78點，權王台積電以2,310元開出， 大立光開高走高衝上漲停3,445元鎖死，鴻海開高一度拉升至260元，聯發科也開高，聯電、富邦金、奇鋐等股助攻，大盤指數一度衝達42,408點，再寫歷史新高。

盤面上表現亮眼的包括AI智慧眼鏡、被動元件等，不過，台積電盤中一度翻黑至2,260元，廣達、台達電、欣興、台光電、鴻勁等股下跌， 大盤指數翻黑，一度下滑至41,369點，盤中高低點震盪達1,039點。

分析師張陳浩表示，「周五效應」下台股出現調整，主要的賣壓來自法人、業內及ETF的調整，目前有由基期高的族群朝產業前景好、修正過的族群進行調整，例如ABF的欣興、景碩、南電；散熱的奇鋐、建準等，成為市場布局的標的。

張陳浩指出，美國總統川普最常在周五收盤後放出消息或是公布政策，且都是會影響股市的訊息或動作，因此，市場在周五時相對的戒心也比較重，操作上偏向保守，不過， 若周五下跌仍然走強的族群，通常將是下一周的主流， 因此，要選好股布局。

張陳浩看好智慧眼鏡包括華晶科、大立光、英濟、揚明光；還有被動元件MLCC族群的國巨、華新科、禾伸堂等值得留意。