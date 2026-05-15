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川習會聚焦經貿與科技 法人看好AI、半導體與工業國防類股

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
雖然川習會尚未做出經貿方面的具體協議，但法人從目前會談進展觀察，投資人可關注AI、半導體、工業、國防題材。圖為14日晚間川習會國宴上，小米集團創辦人雷軍（右）主動搭訕特斯拉執行長馬斯克（中），馬斯克做出wink（眨眼）配合自拍。（取材自微博）
雖然川習會尚未做出經貿方面的具體協議，但法人從目前會談進展觀察，投資人可關注AI、半導體、工業、國防題材。圖為14日晚間川習會國宴上，小米集團創辦人雷軍（右）主動搭訕特斯拉執行長馬斯克（中），馬斯克做出wink（眨眼）配合自拍。（取材自微博）

川習會首日未宣布經貿方面的具體協議。法人分析，相較以往由國務卿和國家安全顧問主導對中談判，此次改由財政部長貝森特主導，顯示川普對雙邊貿易與經濟關係的重視，預計會談將在核武、網路安全、AI與晶片、地緣衝突以及供應鏈等問題進行溝通。

法人指出，先前貝森特與中國副總理何立峰已在韓國首爾會晤，加上美方官員曾於會前拋出「貿易委員會」機制的設置，貝森特同時預計在川普訪問北京期間，中方將宣布波音飛機訂單。此外，雙方還會討論包括能源和農產品項目，以及中國可以投資美國的非戰略領域。其餘會談內容有待川普與習近平私下會談後進一步確定。

此次川習會出現科技巨頭齊聚北京的畫面，法人表示，馬斯克、黃仁勳、庫克以及波音和金融業等多家美國最具影響力的商界領袖隨行會談，顯示美方意圖透過推動中國重啟大規模採購美貨以穩固貿易關係，將在關鍵領域如AI晶片（科技）、飛機（工業）、能源以及農產品有所進展。

從目前美中會談進展觀察，法人建設，投資人可逢回分批布局AI與半導體題材，並分散至相關產業如工業或國防，有機會受惠類股輪動效應且具風險分散效果。

川習 川習會 貝森特

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