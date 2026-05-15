台積電喊「智慧眼鏡最具潛力」 大立光、英濟飆漲停 這幾檔也強漲

台積電全球業務資深副總暨副共同營運長張曉強點名在AI應用中，最具潛力的是智慧眼鏡（Smart Glasses），15日引爆智慧眼鏡族群的漲勢，大立光、英濟衝上漲停鎖死，揚明光一度觸及漲停，盤中漲幅逾7%，華晶科盤中大漲逾7%，玉晶光、澤米、聯一光也上漲逾5%。

台積電預告下一個AI關鍵應用是智慧眼鏡，張曉強表示，AI應用將從資料中心擴散至邊緣裝置，AI應用衍生智慧手機、智慧眼鏡、自駕車與人型機器人等終端應用，他認為，在新型AI裝置當中，最具潛力的是智慧眼鏡（Smart Glasses）。

張曉強說明，智慧眼鏡最具潛力的原因，不論AI如何推進，人類與外界互動最有效率的方式仍是「視覺」，未來智慧眼鏡有機會把資料中心的強大智慧，即時帶到使用者眼前。

台積電點名加持智慧眼鏡，大立光早盤以3,290元開高後走高，衝上漲停3,445元鎖死，英濟以36.4元開高後也衝上漲停36.5元鎖死，揚明光一度衝上漲停後打開，盤中漲幅逾7%，華晶科盤中漲幅逾7%。

另外，玉晶光、澤米盤中漲幅逾6%，聯一光漲幅逾5%，宏達電漲幅逾3%。