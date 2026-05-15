機器人最重要的是視覺系統？概念股大噴發 所羅門等攻漲停

台積電（2330）全球業務資深副總暨副共同營運長張曉強昨（14）日表示，AI正從生成式AI、代理式AI進一步邁向實體AI，衍生出智慧眼鏡、自駕車與人型機器人等終端應用。儘管張曉強說最具潛力的是智慧眼鏡，但大陸業界人士也指出，機器人發展最大關鍵是視覺辨識系統。機器人概念股15日走勢強悍，盟立、羅昇、所羅門、全球傳動盤中漲停，達明、華晶科、大銀微系統上漲逾8%。

台積電稱智慧眼鏡最具潛力，因類與外界互動最有效率的方式仍是「視覺」，無獨有偶，大陸機器人巨頭宇樹先前在5月12日宣布，推出全球首款量產版可載人機器人「GD01」，業界人士也指出，最大關鍵是視覺辨識相關系統。唯有讓人形機器人完成「理解指令、看懂環境、走向目標、完成任務」的一體化流程，才能讓所有動作與指令流暢。

機器人概念股今日群起大漲，盟立、羅昇、所羅門、全球傳動盤中漲停，達明、華晶科、大銀微系統上漲逾8%，佳能、上銀上漲逾4%。其中和視覺系統相關的有所羅門、華晶科和佳能。

所羅門是宇樹機器人的AI視覺系統夥伴，為機器人裝上「眼睛」，讓機器人不只看得見，更「看得準」，達成人形機器人「遠距辨識＋準確3D物件定位＋自主行走」全流程整合，雙方先前更曾共同展示相關解決方案。

華晶科近年持續深耕AI影像處理技術，聚焦機器人、無人設備、AI影像與精準醫療的四大核心應用領域，推動技術持續創新與產業應用升級。

佳能也聚焦機器視覺及高階光學感測模組開發，佳能已投資美國人形機器人新創Agility Robotics，Agility日前宣布與豐田汽車加拿大工廠合作，將其機器人Digit導入汽車生產線。除了Agility外，也有日本客戶接洽中。至於與輝達合作機器人進展，佳能主要運用輝達平台投入機器視覺開發，目前已投入第五代機器人視覺模組驗證，預計2027年推出，日本市場則主要提供客戶工廠巡檢應用。