台股創高後翻黑　記憶體、PCB族群腿軟

台積電（2330）全球業務資深副總暨副共同營運長張曉強昨（14）日表示，AI正從生成式AI、代理式AI進一步邁向實體AI，衍生出智慧眼鏡、自駕車與人型機器人等終端應用。儘管張曉強說最具潛力的是智慧眼鏡，但大陸業界人士也指出，機器人發展最大關鍵是視覺辨識系統。機器人概念股15日走勢強悍，盟立、羅昇、所羅門、全球傳動盤中漲停，達明、華晶科、大銀微系統上漲逾8%。

2026-05-15 11:19