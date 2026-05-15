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台股創高後翻黑 記憶體、PCB族群腿軟
美股攻高，台股今天開高震盪，早盤一度漲逾650點，至42408點創高。盤中指數下殺翻黑，台積電漲勢收斂回到平盤附近，鴻海、聯電勁揚，大立光漲停，ABF、記憶體、PCB等族群挫跌。
科技股漲勢持續，美股標普500、那指收盤續寫新高。輝達股價上漲4.39%，台積電ADR（美國存託憑證）上漲4.48%，聯電ADR大漲7.6%。
台股今天開高，早盤指數一度漲逾650點，至42408點，刷新台股新高紀錄，隨後漲勢回吐翻黑，之後於平盤附近震盪。
至10時47分左右，台股加權指數上漲42.37點，至41794.12點，漲幅0.1%。電子股跌0.07%，金融股漲1.57%、櫃買指數下跌1.46%。
觀察權值股表現，台積電早盤漲55元，至2325元，隨後漲勢收斂，盤中回到平盤2270元。鴻海漲逾3%，聯電漲逾5%，國巨漲約2.7%，聯發科漲逾1%。
擁抱CPO題材，大立光漲停，玉晶光漲逾6%。
記憶體族群重挫，南亞科、華邦電、旺宏疲軟。AI指標股方面，廣達今天下跌逾8%，ABF族群重挫，欣興、臻鼎-KY、景碩、南電大跌，PCB高價股台光電、金像電也熄火；鑽針廠尖點跌停。
觀察高價股走勢，股王信驊小漲、股后穎崴下跌約3%，盤中回測萬元關卡，暫時穩住「雙萬金」局面，多數高價股走勢震盪，雍智跌停、波若威下跌失守千元關卡，台股退守49千金股。
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