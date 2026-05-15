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摩根大通上調台股牛市情境：目標至5萬點

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
摩根大通估台股最佳情境可漲至5萬點。中央社
摩根大通估台股最佳情境可漲至5萬點。中央社

摩根大通（JPMorgan，簡稱小摩）策略師團隊上修台灣加權股價指數的目標值，其中最樂觀的牛市情境預估，指數可漲至5萬點，亦即以周四（14日）收盤水準計算，最多可有大約20%上漲空間。小摩策略師認為，台灣股市是人工智慧（AI）基礎建設擴張最純粹受惠的市場之一。

Mixo Das等小摩策略師在報告中寫道：「鑑於今年以來市場對AI變現能力的疑慮有所緩解，以及伊朗衝突引發的全球總體經濟環境變化，建議繼續順勢配置AI硬體領域，同時也要承擔固有的集中風險。」

小摩將台股指數牛市情境目標值，由4萬8,000點上調至5萬點；基本情境目標值由4萬3,000點調升至4萬7,000點；悲觀情境目標則由3萬6,000點提高至4萬點。

策略師指出，「目前市場總計的部位，看起來出乎意料的低」。「做多新興市場的投資人，在台灣市場的低配程度已達十年來之最，仍有散戶資金進一步流入的空間」。

伊朗 小摩 台股 牛市

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