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台股飆破42400點創天價！輝達、台積電點火 AI 題材 五大權值股齊開高

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
「護國神山」台積電示意圖。記者林澔一攝影／聯合報系資料照
「護國神山」台積電示意圖。記者林澔一攝影／聯合報系資料照

美股AI熱潮續燃、輝達台積電（2330）ADR昨夜同步強攻，激勵台指期夜盤大漲723點。15日5月台指期開盤率先大漲646點、報42,282點，集中市場指數接力開高78.67點，來到41,830.42點，在台積電領軍五大權值股齊步走強下，聯電（2303）、富邦金（2881）、奇鋐（3017）、大立光（3008）等指標股同步助攻，推升指數漲點迅速擴大逾600點、衝上42,408.66點，再寫歷史新高。

美股四大指數昨夜全面收紅，道指重返5萬點大關，標普500首度站上7,500點、那指再創新高，AI題材持續點火。輝達大漲逾4%改寫新高，思科財報報喜飆升13%，加上傳美方批准部分中企採購H200晶片，激勵AI族群續強。另AI晶片新秀Cerebras掛牌首日狂飆68%，帶動市場風險偏好升溫。台積電ADR大漲4.48%，台指期夜盤勁揚723點。

盤面上，五大權值股聯袂開高。台積電開高40元、報2,310元，台達電（2308）開2,185元、鴻海（2317）開249元、聯發科（2454）開3,425元、日月光投控（3711）開555元。

類股方面，光電、其他電子、生醫、造紙等漲幅居前，通信網路、航運等相對疲弱。群創（3481）、主動統一升級50、聯電交投火熱。

回顧台股14日表現，集中市場指數上漲377.25點，收41,751.75點，成交值1.21兆元。三大法人轉為買超175.76億元，包括外資買超45.43億元、投信買超142.96億元，自營商賣超12.63億元。

法人指出，AI題材續旺，隨Google I/O、輝達財報與Computex接棒登場，台股仍有挑戰新高機會；不過短線乖離偏大、外資期貨空單仍高，操作宜低接不追高，聚焦台積電供應鏈、高速傳輸、PCB與AI績優股。

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