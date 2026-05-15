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台股當沖盤 Z 世代成長最顯著

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導
股市示意圖。圖／AI生成
股市示意圖。圖／AI生成

台股大盤點數站穩4萬點，台股當沖金額持續增加。永豐金證券以內部數據分析族群分布，今年4月台股快速走揚期間，30歲以下的z世代當沖金額較今年第1季月均值，成長率最為顯著。尤其暱稱「06」後的20歲以下年輕人，今年前四月每月當沖金額交易占比，相較去年同期在各年齡層中成長最明顯。

但當沖並非「無本生意」，辨識風險成為首要課題，永豐金證券提醒，當沖雖具備資金靈活性，但絕非穩賺不賠，今年第2季特別推出「當沖專題」懶人包，從系列文章、影音與系列講座，協助投資人在追求獲利的同時，建立正確的風險防禦機制，落實永豐金證券普惠金融的企業社會責任。

永豐金證券內部數據顯示，今年伴隨台股成交量屢創新高、突破1.4兆元，當沖用戶交易金額的確也隨之增加。其中4月當沖金額較去年同期大幅成長1.8倍之多，推測這與投資人居高思危的心態有關，面對指數乖離率偏高，但又不想退場錯過上漲行情，當沖成為這批人既能追求資本利得，又能避開隔夜波動風險的選擇。

在「創高即震盪、獲利回吐壓力劇增」的極端盤勢下，傳統波段操作者正陷於進退兩難的困境。以近期市場為例，台股雖站穩4萬點高位，但盤面結構已從「全面齊漲」轉向「多空快速換手」。

對此，永豐金證券自建財經知識數位平台豐雲學堂，推出「當沖專題」懶人包，強調全新「避險新思維」，也就是「當沖的核心優勢在於不留倉、只賺日內波動」，透過今日事今日畢的策略，將資金曝露在可控的交易時段內，有效規避無法預測的「隔夜風險」。

專題特別列出至少兩大致命陷阱：第一，違約交割風險：若遇標的漲跌停鎖死無法沖銷，T+2日須繳納全額交割款，一旦資金不足將引爆違約交割，留下終身信用汙點。第二，滑價風險：在高波動盤勢中，極易因五檔掛單抽空導致成交價不如預期，侵蝕獲利。

為協助投資人於高位階盤勢中站穩腳跟，即日起投資人可透過官方管道免費登入報名，獲取最前瞻的市場洞察與實戰技巧。

永豐金證券豐雲學堂「當沖生存指南」懶人包助攻辨識風險。業者提供
永豐金證券豐雲學堂「當沖生存指南」懶人包助攻辨識風險。業者提供

永豐金 台股

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