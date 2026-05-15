大摩：台股躍MSCI最大新興市場

摩根士丹利（大摩）證券釋出「2026年年中全球投資市場展望」策略報告指出，台股已成為MSCI新興市場中最大的市場，權重占比15.9%，取代中國大陸的14%；同時韓國也以12.9%超越印度的7.2%，成為第三大市場。

大摩上調MSCI新興指數目標點位至1,800點，目前還有約6%上行空間；而台灣已位居MSCI新興市場中權重最高的市場，法人預期隨著MSCI新興指數持續走揚，將為台股帶來逾千億元的資金活水。

除此之外，大摩指出，在新興市場版圖中，權重結構轉變反映投資人對東亞市場，特別是在半導體與出口導向產業的高度重視。據日本除外的亞太地區量化投資因子顯示，獲利上修情況主要集中在台灣、韓國等區域 。