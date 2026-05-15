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台積發功！台股外資轉買 帶動指數價量齊揚

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北報導
台股14日多空交戰激烈，所幸台積電技術論壇釋出多項利多，吸引外資回頭買超。 聯合報系資料照
台股14日多空交戰激烈，所幸台積電技術論壇釋出多項利多，吸引外資回頭買超。 聯合報系資料照

台股昨（14）日多空交戰激烈，所幸台積電（2330）技術論壇釋出多項利多，吸引外資回頭買超，激勵權王台積電股價擺尾收高，推升加權指數終場上漲377點收41,751點，成交值放大至1.27兆元。法人表示，當前觀盤應留意兩大關鍵，分別是「川習會」後地緣政治氛圍、520總統就職周年行情。

櫃買指數表現更強，盤中最高衝至431.74點，終場漲6.03點收426.57點，總市值增至11.6兆元，均創史高。集中、櫃買兩大市場合計總市值147.8兆元，台股穩居全球第六大市值股市。

不僅台積電走強，高價股昨日表現剽悍，盤中一度出現51檔千金股，收盤50檔改寫新高，新增一檔聖暉*；法人樂觀預期，今年市場有望出現五檔「萬元股」，明年更上看十檔。

加權指數昨日早盤一度衝上42,205點，但受川習會、短線乖離過大、融資餘額偏高等變數影響，盤中調節賣壓湧現，漲幅隨之收斂。

不過，外資在台積電論壇釋出利多後回心轉意，對台股終止連四賣轉為買超45.4億元，外資買盤也帶動台積電率先站回5日線，上漲50元收2,270元，連帶推升大盤以上漲377點作收。不過，外資在台指期仍有5.1萬口空單，20日逢結算日恐有壓盤動向。

投信則買超142.9億元，連17買，累計1,541.4億元；自營商賣超12.6億元為連三賣；合計三大法人175.7億元。八大公股券商趁機調節6.4億元。

富邦投顧董事長陳奕光、第一金投顧董事長黃詣庭、台新投顧總經理黃文清等表示，儘管台股基本面強勁，但技術面已開始顯露隱憂，昨日台股雖收復5日線，卻留下長達454點上影線且5日線開始走平，顯示追價力道不足。法人建議操作應「居高思危」，目前下檔支撐看5月6日天量的40,616點。

展望後市，若新台幣對美元匯率貶至31.8關口、出現2,000點回檔跌點、爆1.6兆天量，則視為多頭反轉訊號。短線上，技術面觀察5日線能否站穩，若進一步跌破10日線，滿倉者應轉為積極減碼約三成，若大盤修正至月線39,667點支撐附近，可視為中長期布局時機。

外資 台積電 台股

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