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金控全委代操大鬆綁 79家業者受惠

經濟日報／ 記者廖珮君黃于庭／台北報導
金管會14日宣布，即日起開放投信、投顧等全委業者，替專業機構與高淨值法人操作店頭衍生性商品時，可與同集團兄弟公司交易。 聯合報系資料照
金管會14日宣布，即日起開放投信、投顧等全委業者，替專業機構與高淨值法人操作店頭衍生性商品時，可與同集團兄弟公司交易。 聯合報系資料照

金控集團全委代操「最後一塊拼圖」解禁。

金管會昨（14）日宣布，即日起開放投信、投顧等全委業者，替專業機構與高淨值法人操作店頭衍生性商品時，可與同集團兄弟公司交易，終結過去「能代操、不能在集團內的衍生性商品避險」的限制。

全委代操避險鬆綁
全委代操避險鬆綁

市場看好，金控旗下壽險、投信與券商資源整合將加速，全委資產管理規模（AUM）也有望同步擴大，替亞資中心再添柴火。

據金管會統計，目前全台共有79家全委業者，包括35家投信、23家投顧及21家銀行和券商兼營業者，截至今年3月底，全委資產規模已達4.9兆元。

依過去規定，若壽險業、科技業等客戶委託投信投顧代操資產，進行店頭市場衍生性商品交易時，交易對手不得是同集團關係企業，主因是避免利益衝突。

證期局副局長黃厚銘說，專業投資機構與高淨值法人，本身具備較強內控與監督能力，因此只要經雙方書面契約同意，就可放寬限制。

換言之，即日起全委業者替客戶進行避險或投資時，即使交易對手是同集團兄弟公司，也可辦理。

此次最大受惠者，將是金控集團與高淨值法人戶。

以金控集團為例，未來國壽可委託國泰投信代操，國泰投信就可再透過國泰證券替壽險資金做店頭衍生性商品避險，形成集團內完整分工，不僅有助整合集團資源，也可降低交易成本。

高淨值法人戶也將受惠。例如台積電往來券商是元大證券，過去因元大證與元大投信屬同集團關係，無法委託元大投信、再由元大證承作店頭衍商避險交易；如今鬆綁後，企業資金運用將更靈活。

官員坦言，目前壽險資產其實早已可委託同集團投信代操，但真正涉及避險操作的店頭衍生性商品交易，過去仍卡在關係人限制。此次開放後，也代表全委業務從「代操」，進一步走向「完整資產管理」。

市場指出，隨亞資中心政策持續推進，未來金控集團整合投信、券商、銀行與壽險資源的空間將更大，也有助把更多高資產與企業資金留在台灣管理。

金控 金管會 避險

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