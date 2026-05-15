就市論勢／AI 供應鏈 布局核心

盤勢分析

台股在AI產業加持下，持續震盪向上。台股表現與全球科技循環高度連動，其中半導體產業仍為關鍵核心，加上受惠人工智慧（AI）快速發展，相關應用持續推升運算需求，帶動整體供應鏈成長動能。

從產業結構觀察，AI發展已由早期集中於高階GPU，逐步擴散至CPU及其他客製化晶片，帶動台灣相關供應鏈受惠範圍持續擴大。同時隨國際大型科技公司持續增加資本支出，台灣在全球半導體供應鏈關鍵地位更加穩固，未來產能需求仍具成長空間。

就基本面看，全球經濟維持穩健，尤其美國就業市場展現韌性，有助支撐終端需求與科技產業發展。在此背景下，全球股市維持多頭格局，科技股與半導體族群持續扮演市場主軸，台股亦可望受惠。

不過，在指數處於相對高檔時，籌碼面可能轉趨鬆動，短期波動加劇，尤其中小型股表現更明顯。但整體而言，AI仍為中長期主要成長驅動力，產業趨勢未見改變。

投資建議

在投資策略上，建議以AI相關供應鏈為核心配置，包括半導體、AI零組件、AI伺服器等族群，並建議可透過逢低加碼分批布局方式，掌握產業中長期成長趨勢。