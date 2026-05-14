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台灣超車大陸成MSCI新興市場一哥 大摩點名半導體成關鍵引擎

經濟日報／ 記者魏興中／即時報導
台股示意圖。圖／聯合報資料照
台股示意圖。圖／聯合報資料照

摩根士丹利（大摩）證券釋出「2026年年中全球投資市場展望」策略報告，其中台股已成為MSCI新興市場中最大的市場，權重占比15.9%，取代中國大陸的14%；同時韓國（12.9%）也超越印度（7.2%），成為第三大市場。

大摩指出，在新興市場版圖中，權重結構發生重大變化，這一轉變反映投資人對北亞市場，特別是在半導體與出口導向產業的高度重視。根據日本除外亞太地區量化投資因子顯示，獲利上修的情況主要集中在台灣、韓國等區域。

事實上，大摩預期MSCI新興市場2026年將出現高達40%的EPS（每股稅後純益）成長，但2027年將回落至9%，略低於市場共識。而近期的盈餘上修，主要是由資訊科技（IT）與能源領域所帶動。

據此，大摩上調MSCI新興指數目標點位至1,800點，約還有6%左右的上行空間；而台灣由於已位居MSCI新興市場中權重最高的市場，法人預期隨著MSCI新興指數持續走揚，將為台股帶來逾千億元的資金活水。

此外，目前MSCI新興市場正處於一輪強勁的景氣上行循環，EPS成長動能明顯升溫，資訊科技、半導體權重上升也形成重要的順風。

因此，大摩建議投資人，應避免以「整體市場貝他（Beta）」方式配置新興市場投資，反而更應專注於「超額報酬（Alpha）」的創造，透過主動選股來配置主題、產業與個股，包括AI、科技快速擴散等。

大摩基於相對美股分散投資價值等理由，對新興市場態度雖頗積極，不過仍偏好成熟市場，除認為從資本回報角度，新興市場落後成熟市場外，包括地緣政治風險與指數集中度過高等問題，均成為主要的投資挑戰。

因此綜觀整個亞洲新興市場中，大摩除日本、新加坡兩個市場給予「優於大盤」的正向評級外，包括台灣、中國大陸、韓國、香港、印度、澳洲、馬來西亞、泰國等一眾股市，均給予「中立」評級。

不同於大摩給予台股較為保守的評等，摩根大通（小摩）4月中下旬基於AI運算需求急遽成長，將成為基本面的強力支撐，因此已將台股評等由「中立」升至「優於大盤」，目標指數上調至43,000點，樂觀情境下更上看48,000點。

大摩 MSCI 新興市場

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