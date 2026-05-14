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外資買超台新新光金居冠 調節群創逾20萬張最多
外資今天買超新台幣45.43億元，買超台新新光金5萬2710張居冠，大成鋼3萬4683張居次，主動統一台股增長ETF 3萬3473張第3。外資賣超第1名為面板廠群創逾20萬張，第2及3名為主動統一升級50 ETF、友達。
台股今天漲377.25點，收在41751.75點，成交值新台幣1兆2167.78億元。三大法人外資及陸資、投信買超，自營商賣超，合計買超175.27億元，其中投信買超142.47億元、外資及陸資買超45.43億元，自營商賣超12.63億元。
外資買超前10名依序為台新新光金、大成鋼、主動統一台股增長、元大納斯達克精選、聯電、華邦電、燿華、華通、力積電、群益台灣精選高息。
外資賣超前10名依序為群創、主動統一升級50A、友達、鴻海、和碩、彰銀、京元電子、中鋼、微星、台玻。
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