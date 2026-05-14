不僅電子股表現強勢 法人分析：部分傳產族群也可關注

近期台股盤面資金明顯聚焦電子與AI相關族群，隨各企業公布股利政策，部分傳產族群因股價偏低，使得現金殖利率相對亮眼。法人分析，包括運動休閒、觀光、航運等族群，近來也有轉強跡象。

主動野村臺灣高息ETF（00999A）經理人游景德指出，近期包括半導體、電子零組件與電腦及周邊設備族群表現相對強勢，反映市場對AI長線成長動能的高度信心。隨著全球雲端服務供應商持續擴大資本支出，AI資料中心與高效能運算需求快速成長，帶動晶片製造、先進封裝、散熱與電源管理等相關產業同步受惠，形成台股最核心的結構性利多來源。

游景德分析，除電子族群外，部分傳產也同步轉強，例如運動休閒、觀光與內需消費族群，受惠於全球景氣溫和回升與消費需求改善，營運展望逐步好轉；航運與部分原物料產業也在供需平衡改善下出現反彈契機。法人普遍認為，在AI主旋律不變的前提下，非電子族群將扮演資金輪動的重要角色，有助於市場維持健康多頭結構。