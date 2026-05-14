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「外資升價股」元太、上銀漲不停 同攀波段反彈高峰

經濟日報／ 記者魏興中／即時報導
股市示意圖。圖／ingimage
股市示意圖。圖／ingimage

台股近來高檔震盪，盤面輪動快速，在經過各族群的輪番上漲後，近日買盤開始潮湧新興的「外資升價股」，特別是外資大升目標價的個股，如14日的元太（8069）、上銀（2049）紛紛大漲攀上波段高峰，表現相當強勢。

隨台股自4月起啟動新一輪波段攻勢，帶動指數不斷創高走揚，法人圈也興起一波估值的調整潮，不少個股在經過法人圈的重新衡評後，不但評等紛獲上調，目標價更是屢屢提升，吸引市場追價買盤躁動。

其中電子紙大廠元太，即獲外資大和資本將評等由「持有」跳過「優於大盤」直升至「買進」，目標價也由180元大升至225元，升幅25%，因而激勵14日股價開平高震盪收高，終場大漲5.12%、收226元，攀本波反彈高峰。

事實上，大和資本看好元太的主因，在於預期元太獲利動能有望進一步加速，估計每股稅後純益（EPS）年複合成長率（CAGR），將由2023-2025年的16%提升至2026-2028年的18.5%；中長期ESL業務CAGR更可達20%-30%。

精密傳動元件控制大廠上銀，同樣受到大和資本的青睞，維持原有的「買進」評等，目標價則由300元大幅提升至440元，升幅達46.67%，激勵14日股價開高後震盪盤堅，終場上漲2.74%、收374.5元，同樣攀上本波反彈高峰。

大和資本指出，上銀受惠強勁的訂單能見度與產能利用率，使得第1季財報表現亮眼，獲利優於預期52%。展望後市，隨上銀漲價效應將陸續浮現，大和資本將今明兩年EPS預估上調16%-35%，今年為9.379元，明年為11.399元。

元太 上銀 台股

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