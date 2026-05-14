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國壽加碼AI概念股 取得勤誠持股達5.1%、總市值估93.23億元

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導
國泰人壽。圖／國泰人壽提供
國泰人壽。圖／國泰人壽提供

國泰人壽持續增持AI類股，14日公告取得AI資料中心、伺服器相關電腦周邊廠商勤誠（8210）5.1%的持股，截至12日已取得共計6,386張股票，根據14日股價計算市值共93.23億元，同時減持紡織大廠聚陽（1477）的股票，從6.09%減持至5.04%，減少2,589張股票，14日股價估算市值約5.77億元。

根據公告指出，國泰人壽截至5月12日止，已透過集中市場累積取得6,386張勤誠的股票，持股比例約5.1%，躍升為勤誠的前十大股東之一，取得股份的目的是財務性投資，後續將依市場狀況，透過集中交易市場或現增認股方式再取得股份。

勤誠的第1季底年報顯示，國泰人壽全權委託國泰投信投資帳戶共投資了3,844張勤誠的股票，持股比例達3.07%，為第七大股東，從第1季底迄今又增加持股逾2個百分比。

另一方面，國壽減持了聚陽的股票，從3月5日起5月12日間，已經透過集中市場方式減持了2,589張聚陽股票，持股總額從已發行股份總額的6.09%下降到5.04%，持股總額則是從1,502萬6,977股減持至1,243萬7,977股，此次減持股份目的仍為財務性投資策略之一。

國泰人壽 國壽 勤誠

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