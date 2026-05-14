台積電擺尾收高 台股上漲377點重返5日均線

美國科技股勁揚，台積電ADR漲0.63%，台股今天由台積電領軍反彈再次登上42000點，盤中獲利了結賣壓使漲勢收斂；尾盤台積電收高上漲50元，帶動台股以41751.75點作收，上漲377.25點，重返5日均線41683點之上。

加權指數終場收在41751.75點，上漲377.25點，漲幅0.91%，成交金額為新台幣1兆2167.78億元。台股近6個交易日有5天上攻42000點，但終場均未能站穩42000點關卡。

台積電今天上漲50元，以2270元作收，站上5日2254元及10日2249元短期均線；其他權值股台達電下跌0.46%、鴻海及聯發科跌幅均逾2.5%。

另外，半導體族群多檔強攻漲停，包括聯電收108元續創26年來股價新高、群聯及晶豪科分別創歷史新高2880元及238元、華邦電收134元、矽創收294.5元、昇陽半導體收261.5元。

面板廠群創受扇出型面板級封裝技術有成，及傳出與台積電合作消息激勵，今天盤中創38.65元新高後拉回修正，以35.4元作收下挫5.6%；被動元件族群持續獲買盤轉進，包括國巨、華新科、鈺邦、禾伸堂、光頡均以漲停作收。

此外，森崴能源因首季財報淨值為負數，將於6月23日終止上市，今天跳空跌停17.3元，委賣未成交數逾3.2萬張。正崴集團股全面難逃利空消息重擊，包括正崴、永崴投控及富威電力均以跳空跌停鎖到終場。

康和投顧資深經理呂晉維接受電訪表示，美股、台股近期維持強勢，台股因新募集主動式ETF進場資金龐大，更為股市添動能，加上AI基本面支撐及代理式AI所需算力需求大，台股中長線看好，但仍需留意短線漲多及走勢震盪加劇。