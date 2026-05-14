外資回頭小買…台股上漲377點 三大法人買超175億元

美股昨夜彈升，市場聚焦川習會今登場。台股14日開盤上漲121.73點，指數來到41,496.23點，隨後在台積電（2330）重返5日線引領五大權值股整齊開高，智邦（2345）、台光電（2383）、奇鋐（3017）等電子要角連袂走強，加上南亞科（2408）領軍記憶體剽悍助陣，大盤漲點一度放大至800點以上，再度觸及42,200點關卡。另，森崴能源（6806）6月23日起將終止上市，股價跳空跌停鎖死。

2026-05-14 09:20