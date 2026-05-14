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外資回頭小買…台股上漲377點 三大法人買超175億元
台股14日最高漲至42,205.62點，大漲831.12點，但盤中漲幅回吐，終場上漲377.25點，收41,751.75點，漲幅0.91%，成交量1兆2,167.78億元，三大法人買超175.27億元。
統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超45.43億元，投信買超142.48億元，自營商賣超（合計）12.63億元，其中自營商（自行買賣）賣超9億元，自營商（避險）賣超3.63億元。
台積電（2330）收2,270元，上漲2.25%，重新站上五日、十日線。不過台達電（2308）、聯發科（2454）都下跌，聯發科下跌逾2%。鴻海（2317）下跌逾2%，收244.5元。
今日被動元件族群走勢強勁，國巨*（2327）、華新科（2492）、禾伸堂（3026）都漲停，信昌電（6173）大漲逾8%。國巨收462元，華新科收220元，都創波段高。光學鏡頭族群也大漲，大立光（3008）、今國光（6209）、先進光（3362）都漲停亮燈，大立光收3,135元，創波段高點。
記憶體續強，群聯（8299）、晶豪科（3006）、華邦電（2344）都攻上漲停板，群聯、晶豪科都創下歷史新高，分別收2,880元和238元。高價股走勢兩極，旺矽（6223）、精測（6510）、大立光、群聯、智邦（2345）都漲停，但印能科技（7734）、貿聯-KY（3665）、雍智科技（6683）、竑騰（7751）都跌停，其中貿聯-KY、雍智科技已連續兩根跌停板。
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