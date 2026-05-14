快訊

考績法修法改三等次！優秀獎金1.3個月、良好1個月 3年2次未達良好免職

直播／川習會美中過招 解讀雙方博弈策略

習近平說的「修昔底德陷阱」是什麼？讓這詞爆紅的哈佛教授大談台灣

聽新聞
0:00 / 0:00

外資回頭小買…台股上漲377點 三大法人買超175億元

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

台股14日最高漲至42,205.62點，大漲831.12點，但盤中漲幅回吐，終場上漲377.25點，收41,751.75點，漲幅0.91%，成交量1兆2,167.78億元，三大法人買超175.27億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超45.43億元，投信買超142.48億元，自營商賣超（合計）12.63億元，其中自營商（自行買賣）賣超9億元，自營商（避險）賣超3.63億元。

台積電（2330）收2,270元，上漲2.25%，重新站上五日、十日線。不過台達電（2308）、聯發科（2454）都下跌，聯發科下跌逾2%。鴻海（2317）下跌逾2%，收244.5元。

今日被動元件族群走勢強勁，國巨*（2327）、華新科（2492）、禾伸堂（3026）都漲停，信昌電（6173）大漲逾8%。國巨收462元，華新科收220元，都創波段高。光學鏡頭族群也大漲，大立光（3008）、今國光（6209）、先進光（3362）都漲停亮燈，大立光收3,135元，創波段高點。

記憶體續強，群聯（8299）、晶豪科（3006）、華邦電（2344）都攻上漲停板，群聯、晶豪科都創下歷史新高，分別收2,880元和238元。高價股走勢兩極，旺矽（6223）、精測（6510）、大立光、群聯、智邦（2345）都漲停，但印能科技（7734）、貿聯-KY（3665）、雍智科技（6683）、竑騰（7751）都跌停，其中貿聯-KY、雍智科技已連續兩根跌停板。

聯發科 三大法人 自營商

延伸閱讀

只剩投信在狂買？台股下跌523點 三大法人賣超480億元

外資割韭菜？ 兩天狂賣00403A 高達110萬張

台股51千金創紀錄！高價股重返最強主力 8檔飆天價、「它」卻回殺跌停

台股價跌量縮 AI族群失

相關新聞

台積電收高50元拉動台股收漲377點 記憶體及MLCC強勢亮眼

台股14日收盤上漲377.25點，終場以41,751.75點作收，成交量1兆2,167.78億元；台積電（2330）收盤價2,270元，上漲50元，漲幅2.25%。

台股51千金創紀錄！高價股重返最強主力 8檔飆天價、「它」卻回殺跌停

台股14日盤中再度掀起高價股熱潮，千金軍團一度擴充至51員、刷新台股歷史紀錄，盤面4檔強鎖漲停，另有8檔刷新歷史天價，市場資金明顯集中於高價電子族群。

三星罷工在即激發DDR4追價潮！南亞科創高領攻記憶體 董座們怎麼看？

三星電子勞資協商破裂，逾4萬人規模大罷工一觸即發，市場憂慮記憶體供應吃緊升溫。深圳華強北報價隨即止跌翻紅，DDR4 8Gb顆粒單周暴漲20%，記憶體族群在「產能為王」氛圍下再度點燃追價動能。

台股開高急拉衝關42,200點！台積電收復5日線領攻 記憶體強勢助陣

美股昨夜彈升，市場聚焦川習會今登場。台股14日開盤上漲121.73點，指數來到41,496.23點，隨後在台積電（2330）重返5日線引領五大權值股整齊開高，智邦（2345）、台光電（2383）、奇鋐（3017）等電子要角連袂走強，加上南亞科（2408）領軍記憶體剽悍助陣，大盤漲點一度放大至800點以上，再度觸及42,200點關卡。另，森崴能源（6806）6月23日起將終止上市，股價跳空跌停鎖死。

台積電擺尾收高 台股上漲377點重返5日均線

美國科技股勁揚，台積電ADR漲0.63%，台股今天由台積電領軍反彈再次登上42000點，盤中獲利了結賣壓使漲勢收斂；尾盤...

國壽加碼AI概念股 取得勤誠持股達5.1%、總市值估93.23億元

國泰人壽持續增持AI類股，14日公告取得AI資料中心、伺服器相關電腦周邊廠商勤誠（8210）5.1%的持股，截至12日已取得共計6,386張股票，根據14日股價計算市值共93.23億元，同時減持紡織大廠聚陽（1477）的股票，從6.09%減持至5.04%，減少2,589張股票，14日股價估算市值約5.77億元。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。