台積電收高50元拉動台股收漲377點 記憶體及MLCC強勢亮眼

台股14日收盤上漲377.25點，終場以41,751.75點作收，成交量1兆2,167.78億元；台積電（2330）收盤價2,270元，上漲50元，漲幅2.25%。

今日記憶體及積層陶瓷電容（MLCC）族群成為強勢人氣股，聯發科（2454）雖走弱，台積電又轉強，使得指數在高檔整理。今日成交金額大且走高為：南亞科（2408）、華邦電（2344）、聯電（2303）、群聯（8299）、智邦（2345）、華通（2313）、大立光（3008）、元太（8069）及宜鼎（5289）；成交金額大且疲軟者則為：群創（3481）、臻鼎-KY（4958）、欣興（3037）、聯發科、奇鋐（3017）、鴻海（2317）、南電（8046）、金居（8358）及創意（3443）。

群益投顧表示，美國企業陸續公布2026年第1季財報與對未來前景展望，台灣上市櫃公司亦將於5月15日前公布第1季財報，市場樂觀看待。川習會即將登場，美伊戰事、台灣議題、晶片議題、中國大陸是否向美國購買波音客機與農產品等商機皆為市場關注焦點。台股指數呈現高檔震盪整理格局，漲多回檔可視為健康修正，投資需慎選營運展望佳、股價基期較低的績優股，選股不選市、謹慎靈活操作。