台股51千金創紀錄！高價股重返最強主力 8檔飆天價、「它」卻回殺跌停

台股14日盤中再度掀起高價股熱潮，千金軍團一度擴充至51員、刷新台股歷史紀錄，盤面4檔強鎖漲停，另有8檔刷新歷史天價，市場資金明顯集中於高價電子族群。

從貢獻大盤指數榜單表現來看，台積電（2330）單一檔即貢獻逾320點，穩居盤面絕對核心動能，成為今日指數上攻最關鍵支柱。其餘包括智邦（2345）、鴻勁（7769）、金像電（2368）、大立光（3008）、穎崴（6515）、台達電（2308）、台光電（2383）與世芯-KY（3661）等亦全面進榜，合計貢獻大盤盤中漲點約450點上下，顯示資金高度集中於半導體與AI供應鏈。

個股表現同樣火熱，旺矽（6223）、大立光、智邦與群聯（8299）同步漲停，精測（6510）亦一度亮燈，帶動高價股氣勢延燒；鴻勁、台光電、台燿（6274）、愛普*（6531）、印能科技（7734）、群聯、宜鼎（5289）與旺矽（6223）等接力刷新歷史新高，形成強勢輪動格局。不過，印能科技早盤一度衝上4,635元新高後急速翻黑，在短短4個交易日累計大漲逾千元後，獲利了結賣壓明顯浮現，盤中下殺跌停。

其中，大立光盤中攻上漲停3,135元，市場聚焦蘋果AI升級與iPhone 18「視覺AI」應用，加上CPO與光學新事業布局，成為資金追逐焦點。智邦則受惠800G交換器與ASIC出貨放量，股價鎖住漲停至2,675元，外資同步大幅上修目標價至3,222元，穩坐網通族群龍頭。

群聯在財報利多加持下強勢走高，4月單月獲利達76.4億元、年增逾61倍，每股稅後純益突破3個股本，前4月EPS更突破百元大關，創產業罕見紀錄。法人指出，群聯正加速轉型AI儲存與邊緣運算平台供應商，評價持續上修動能強勁。

整體來看，今日台股攻勢呈現高度集中化結構，千金股雖多點開花，但真正推升指數的核心仍在台積電與AI權值股。法人分析，AI需求持續推升CoWoS先進封裝、測試設備與高速傳輸鏈全面升溫，加上外資持續調升高價股評價，使資金集中效應進一步放大。不過聯發科（2454）與鴻海（2317）等權值股盤中出現壓力，使指數漲勢一度收斂。後續觀察重點將落在5日線支撐力道，以及高價股輪動能否延續，將決定短線多頭結構的穩定性。