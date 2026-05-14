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國巨、禾伸堂一直飆！被動元件到底還可不可以買？

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
國巨董事長陳泰銘。記者邱德祥／攝影 邱德祥
國巨董事長陳泰銘。記者邱德祥／攝影 邱德祥

國巨*（2327）股票分割後一路往上漲，14日一開盤就跳空漲停鎖死，股價衝達462元；禾伸堂（3026）更是飆漲到遭再次處置，但仍亮燈漲停，被動元件股漲勢強勁，到底還可不可以買？證券分析師強調，被動元件具有AI應用帶動需求大增、漲價及基期低等三大題材加持，仍可以買進，另外，IC設計、散熱、ABF、矽晶圓等也值得留意。

國巨*、華新科（2492）14日早盤同步跳空以漲停板開出，被動元件股漲勢亮眼，禾伸堂、凱美（2375）、日電貿（3090）、華容（5328）、蜜望實（8043）、金山電（8042）、臺慶科（3357）、勤凱（4760）、鈺邦（6449）等也跟進亮燈，不過盤中有多檔部分個股盤中遭遇賣壓出現震盪，股價打開漲停。

國巨（2327）早盤以漲停462元開出後鎖死，漲停及市價買單超過1.4萬張；華新科以漲停220元開出，盤中雖有打開，但仍再鎖住漲停，為2021年7月以來的高點；禾伸堂遭再次處置，盤中仍亮燈漲停，股價衝達357.5元，今年來漲幅250.49%。

證券分析師張陳浩表示， 被動元件產品報價仍在持續上漲，加上AI的應用推升使用量的需求，預期將因AI的應用，需求量 4倍，另外，以台股目前的位階，被動元件的基期也相對低，是可以布局的族群，其中首選MLCC個股，可以留意國巨、華新科、禾伸堂、信昌電（6173）等。

張陳浩指出，還可以留意的還有小修正的IC設計，包括聯發科（2454）、創意（3443）、世芯-KY（3661）、M31（6643）等；另外， 散熱可以注奇鋐（3017）、建準（2421）；ABF三雄欣興（3037）、景碩（3189）、南電（8046）也值得留意。

張陳浩強調，還有一個族群可以留意，就是具有低軌衛星、太陽能等題材的矽晶圓，中美晶（5483）、漢磊（3707）、合晶（6182）、嘉晶（3016）、環球晶（6488）都值得關注，尤其是中美晶的矽晶圓，更是台積電（2330）的上游材料。

國巨 禾伸堂 華新科

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