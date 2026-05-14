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台股開高、最高上漲831點 法人：正價差回歸 台股重新拿回主導權

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導

美股四大指數昨（13）日漲多跌少，以費半指數上漲2.5%最高，帶動台股14日開高演出，盤中最高上漲831點至42,205點。台積電（2330）盤中最高上漲50元至2,270元。

永豐期貨分析，台指期昨日重新回到正價差，其實就是市場情緒明顯修復的訊號，尤其日盤比夜盤強很多，代表內資、短線資金白天是敢追價的，而不是單純靠外資期貨空單回補硬拉。夜盤這陣子一直容易受到美股期貨干擾，但昨天日盤能重新主導節奏，代表市場開始把重心拉回亞洲資金面與台灣自身AI供應鏈基本面，這個結構其實不差。

從盤面來看，權值股尤其是AI伺服器、散熱、PCB、高速傳輸族群還是主軸，台積電穩住之後，大盤就很容易進入「指數震盪但中小型股輪動偏多」的格局，而正價差重新出現，本質上就是期貨市場對後市不再像昨天天那麼悲觀。

不過現在市場真正的關鍵還是川習會，因為目前全球資金都在等中美關係下一步方向。現在資金其實很矛盾，一邊擔心美國通膨與利率高檔停留太久，一邊又怕地緣政治。短線接下來觀察重點會放在兩件事，第一是正價差能不能持續擴大並穩定維持，第二是川習會前外資期貨空單有沒有開始明顯回補，如果這兩個條件同步出現，那這波不排除還有再挑戰前高的機會。

美股 台股 台積電

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