三星罷工在即激發DDR4追價潮！南亞科創高領攻記憶體 董座們怎麼看？

三星電子勞資協商破裂，逾4萬人規模大罷工一觸即發，市場憂慮記憶體供應吃緊升溫。深圳華強北報價隨即止跌翻紅，DDR4 8Gb顆粒單周暴漲20%，記憶體族群在「產能為王」氛圍下再度點燃追價動能。

根據大陸記憶體市調網站CFM最新報價，DDR4 8Gb 3200現貨價本周升至18美元，終結連續數周跌勢；先前疲弱的NAND Flash晶圓價格，包括1Tb QLC、1Tb TLC與512Gb TLC等主流產品，也同步止跌轉平。另一方面，AI伺服器需求持續推升DDR5報價，DDR5 RDIMM 64GB價格月漲11%，96GB產品也上揚10%。

市場認為，三星若因罷工導致產線受影響，恐進一步擴大原本已偏緊的供需缺口，下游業者勢必提前拉貨、追價搶貨。在「產能為王」氛圍下，DDR4為主要出貨產品的南亞科（2408）、華邦電（2344）可望優先受惠，成為市場焦點。

資金也快速湧入記憶體概念股。南亞科盤初數度亮燈漲停、最高衝上353元，創下歷史新高；晶豪科（3006）攻上漲停，群聯（8299）也亮燈，華邦電、創見（2451）、威剛（3260）、宇瞻（8271）、宜鼎（5289）、鈺創（5351）等同步走強，成為盤面最強勢電子族群之一。

除了短線供給變數，產業界對記憶體景氣也普遍轉趨樂觀。創見董事長束崇萬直言，AI帶動下，記憶體產業已進入「超級循環」，不只今年缺貨，明、後年甚至到2028年都可能供不應求；他認為AI不會是泡沫，台灣作為AI硬體重鎮將持續受惠。

旺宏（2337）董事長吳敏求則指出，目前NAND與eMMC NAND供需缺口仍「非常大」，NOR Flash與SLC NAND下半年仍將持續漲價；鈺創董事長盧超群也表示，這波DRAM漲價並非短期循環，而是AI帶動的結構性改變，DDR4、DDR5供給吃緊至少延續到明年中。

法人分析，AI伺服器、高速運算與HBM需求持續擴張，加上三星罷工變數升溫，記憶體供需失衡恐進一步惡化，相關報價與族群行情仍有續強空間。