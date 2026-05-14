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入列 MSCI 成分股 首季財報創高+外資喊買 旺矽飆漲停天價

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

MSCI（明晟）最新半年度調整，旺矽（6223）入列成分股，第1季財報亮眼，單季營收、毛利率與獲利同步改寫新高，每股純益12.53元，利多消息激勵股價續創新高，且站上6,000元關卡，14日跳空以漲停6,290元開出後鎖死；另外，探針卡三雄中的穎崴（6515）拚站穩萬元，精測（6510）也大漲。

MSCI（明晟）最新半年度調整，MSCI台灣指數成分股呈現「一增七刪」，旺矽晉升標準成分股，仁寶（2324）、可成（2474）等七檔遭移除； MSCI調整牽動全球被動資金布局與ETF換股動向，市場高度關注後續資金效應。

半導體探針卡與測試設備廠旺矽公布首季財報，第1季營收39.33億元，季增2.5%，年增39%；毛利率59.4%，季增5.6個百分點，年增2個百分點；營益率32.4%，季增7.4個百分點，年增2.7個百分點；稅後純益12.3億元，季增29.8%，年增70%，每股純益12.53元；單季營收、毛利率與獲利同步改寫新高。

美系外資看好半導體、蘋果供應鏈、AI零組件、ODM、PCB／CCL、低軌衛星等六大產業，喊「買」25檔個股，看好的台系半導體個股包括台積電（2330）、日月光投控（3711）、穎崴、旺矽、信驊（5274）、鴻勁精密（7769）、聯發科（2454）、京元電（2449）、萬潤（6187）等9檔個股。

旺矽入列MSCI成分股，加上財報亮眼，早盤股價跳空以漲停6,290元開出後鎖死， 再寫歷史新高價，同時也帶動另2檔探針卡股大漲，穎崴重新站上萬元，早盤以10,200元開高，盤中漲幅逾1%；精測開高再挑戰4,000元，一度拉升至4,105元，盤中漲幅逾6%。

旺矽 明晟 穎崴

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