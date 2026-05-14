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國巨領 MLCC 族群噴發暴漲 法人細說分明

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
積層陶瓷電容（MLCC）業績表現。(資料來源：華南投顧)
積層陶瓷電容（MLCC）業績表現。(資料來源：華南投顧)

國巨*（2327）14日開盤漲停，率同積層陶瓷電容（MLCC）族群的立隆電（2472）、禾伸堂 （3026）、臺慶科（3357）、勤凱（4760）、鈺邦（6449）及金山電（8042）同步勁揚，不過，部分個股盤中遭遇賣壓湧出而震盪激烈。

華南投顧觀察到AI電力基礎設施所負責生產電容器、電源供應器、電感器、磁性元件、積層陶瓷電容器極為重要，單機電子元件價值量正呈現顯著的爬升態勢。這象徵著被動元件的週期已逐步復甦，並開始反映其在AI算力的真實價值。不過，雖目前高中階料號需求強勁，但消費性電子與車用電子需求尚未完全復甦；雖然有望因日本外溢轉單效應得到提升，仍需注意風險。

華南投顧表示，觀察積層陶瓷電容（MLCC）銷售額，人工智慧伺服器對這一強勁成長做出重大貢獻。隨著從通用伺服器轉向人工智慧伺服器的轉變，每台伺服器所需的 MLCC 數量正在增加。此外，單一MLCC 的尺寸和電容也在大幅增加。

以需求角度來看，僅AI伺服器領域為剛需，成長動能強勁，有望成為未來業績成長動能關鍵。其餘PC、車用、手機等消費性電子領域則較受季節性跟需求影響。

華南投顧訪查供應鏈意識到日商村田製作所與太陽誘電在高階AI料號的稼動率持續位於高水位，日商在2026年第2、3季將採取更積極的產能優化策略。隨日系供應商主動收縮中低階市場的產出，預期其產能挪移所產生的供給缺口將為台灣相關廠商帶來顯著的效益。

禾伸堂 國巨 鈺邦

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