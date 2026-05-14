台股開高急拉衝關42,200點！台積電收復5日線領攻 記憶體強勢助陣

美股昨夜彈升，市場聚焦川習會今登場。台股14日開盤上漲121.73點，指數來到41,496.23點，隨後在台積電（2330）重返5日線引領五大權值股整齊開高，智邦（2345）、台光電（2383）、奇鋐（3017）等電子要角連袂走強，加上南亞科（2408）領軍記憶體剽悍助陣，大盤漲點一度放大至800點以上，再度觸及42,200點關卡。另，森崴能源（6806）6月23日起將終止上市，股價跳空跌停鎖死。

美股四大指數昨夜漲多跌少，市場暫時淡化通膨升溫疑慮，在晶片股強勢反彈帶動下，標普500與那指雙雙再創歷史新高；輝達連六紅、盤中市值一度突破5.5兆美元，激勵費半指數反彈2.6%，台積電ADR同步收漲0.6%。帶動昨夜台指期夜盤上漲308點、收41374.5點，今早5月台指期續開高500點、衝上41948點。

盤面上，五大權值股聯袂開高。台積電開高30元、報2,250元，收復5日線；台達電（2308）開2,210元、鴻海（2317）開255元、聯發科（2454）開3,585元、日月光投控（3711）開555元。

類股方面，通信網路、電子零組件、電器電纜、半導體等漲幅居前，玻陶、塑膠、紡織等走勢相對疲弱。群創（3481）、主動統一升級50（00403A）、華邦電（2344）交投火熱。

回顧台股13日表現，集中市場指數下跌523.82點、收41,374.5點，成交值1.2兆元。三大法人賣超476.34億元，包括外資賣超434.29億元、自營商賣超302.66億元，但投信連16日買超、再敲進260.62億元。

法人指出，大盤跌破5日線後，短線轉入高檔震盪，後續須觀察10日線支撐力道。不過，台積電技術論壇登場、AI題材續熱，加上川習會今登場，關稅、AI與稀土議題受矚，市場資金仍聚焦半導體與AI族群。