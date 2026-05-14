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MSCI調權重 台股「三升」大滿貫…大盤迎2,500億活水

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導
台股示意圖。 聯合報系資料照
台股示意圖。 聯合報系資料照

全球指數編列機構MSCI明晟）台灣時間昨（13）日清晨公布最新半年度調整結果，將於5月29日盤後生效，台股奪下「三升」大滿貫，法人預估將為台股帶來1,500億元至2,500億元的銀彈挹注。

根據MSCI公布資料，台股在各項指數的權重變化如下：「MSCI全球市場指數」權重由2.79%上調至2.80%，調升0.01個百分點；「MSCI全球新興市場指數」權重由23.46%上調至23.76%，調升0.3個百分點；「MSCI亞洲除日本指數」權重由26.79%上調至27.16%，調升0.37個百分點。

其中，台股在「MSCI全球新興市場指數」權重調升0.3個百分點，居新興市場國家之冠；反觀印尼本次權重遭下修0.23個百分點，為降幅最大國家。

法人指出，台股在MSCI全球新興市場指數、MSCI亞洲除日本指數、MSCI全球市場指數地位同步提升，預計將湧入新一波被動式資金。

根據富邦投顧董座陳奕光精算，本次調整後，潛在理論買盤規模高達3,000億元，實際有效進駐資金估落在1,500億元至2,500億元之間，將為台股後市添柴加薪。

觀察此次權重調整背景，台股之所以獲MSCI青睞，在於台廠在全球AI產業鏈中，具備不可替代的戰略地位，也代表國際級法人對台灣資本市場信心增強。

因此，當前不僅資金面有MSCI權重調升的利多支撐，基本面上也受惠AI帶動，使台股呈「基本面有底、資金面有光」的格局。

MSCI在每年2月、5月、8月及11月進行權重及成分股調整，其中，5月及11月為半年度調整，2月及8月為季度調整。此次調整將在5月29日盤後生效。

此外，面對如此巨量的資金流動，市場最需關注的關鍵時點為5月29日。

按照慣例，MSCI調整結果將於當日收盤後正式生效。因此，29日當天最後一盤成交金額極有可能寫下近期天量。

法人分析，在權重調升的預期下，29日尾盤會有多空資金的激烈博弈。

台股 MSCI 明晟

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